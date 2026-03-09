Sabato 21 marzo a Sant'Anastasia l'evento “Buongiorno Primavera in riva al mare”

Mentre la fioritura delle magnolie volge al termine e le colline che proteggono la Piana stanno per tingersi di rosa con l’esplosione degli alberi di giuda, Fondi si prepara a dare il benvenuto alla Primavera con un nuovo straordinario evento sportivo.

L’appuntamento è per sabato 21 marzo, in Piazza Sant’Anastasia, con ben due momenti dedicati al benessere psicofisico: un altro grande evento di yoga a cura di Raffaella Corte alle 9:30 e una sessione di posturale tenuta del professor Tony Macaro della palestra Top Fitness di Fondi alle 11:00.

L’istruttrice Raffaella Corte, che già si è fatta conoscere e apprezzare in città con due appuntamenti di successo, guiderà i presenti in una pratica ispirata al tema della giornata ossia “Buongiorno Primavera in riva al mare”.

Il professor Tony Macaro, la cui professionalità è ben nota in città e che con il Comune di Fondi ha già organizzato eventi partecipatissimi sulla terrazza del Castello Caetani, guiderà una lezione di posturale.

Con il sottofondo naturale delle onde, il profumo della macchia mediterranea e i tappetini rivolti verso il mare, i presenti potranno “respirare” l’inizio della nuova stagione.

Lezioni gratuite ma prenotazioni obbligatorie ai numeri 3471812607 (9:30 - Yoga) e 349 8106100 (11:00 posturale).

L’evento, che rientra nel calendario ufficiale di “Fondi Città dello Sport 2026”, è organizzato dall’assessore allo Sport del Comune di Fondi Fabrizio Macaro.