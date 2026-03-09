Chiude in bellezza il ciclo di incontri “storia VERA” con il Premio "Fondi La Pastora"

C’era una volta un Premio che faceva di Fondi il crocevia della drammaturgia italiana. Era il Premio Teatrale "Fondi La Pastora", nato nel 1974 dall'intuizione di intellettuali del calibro di Domenico Purificato, Domenico Rea ed Elsa De Giorgi.

Per oltre trent’anni, attori, registi e scrittori come Marcello Mastroianni, Luca Zingaretti, Dacia Maraini e Michele Placido hanno calcato i palcoscenici e le giurie della nostra Città, lasciando dietro di loro un’eredità documentaria di inestimabile valore.

Un vero e proprio tesoro, fatto di copioni dattiloscritti, locandine storiche, verbali di Giuria e fotografie, che rischiava di rimanere polvere in cassette e scatoloni. Ne ha raccolto il testimone una Associazione Culturale, "Arco Mediterraneo”, fondata dagli eredi Purificato, Pino e Teresa, Paolo Portone e Giuseppe Capotosto.

Un nuovo grande capitolo per il Teatro in Città può ancora essere aperto. Per questo motivo scopriremo con loro il Progetto legato alla creazione di un Archivio, attraverso recupero e digitalizzazione, la creazione di un centro di consultazione e un investimento serio per il futuro, con l'obiettivo di farlo rinascere. Sarebbe davvero stupendo. Ringrazio Teresa e Pino Purificato, insieme a Paolo Portone e Giuseppe Capotosto, per aver accolto il nostro invito - commenta Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

L’appuntamento per l’ultima tappa di “storia VERA” è in programma per Giovedì 12 Marzo alle ore 18,30 nella Sede di Via Roma al civico 64. Farà gli onori di casa il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone: