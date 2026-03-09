Con 1 oro e 1 bronzo l'ASD Arte del Judo trionfa al Trofeo Italia di Reggio Calabria

Ottimo risultato per la società A.S.D. L’ARTE DEL JUDO di Fondi al Trofeo Italia di Reggio Calabria, competizione dedicata alle classi Esordienti A ed Esordienti B, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

La squadra si è distinta grazie all’impegno e alla determinazione di tutti i ragazzi scesi in gara, riuscendo a conquistare un prestigioso terzo posto nella classifica per società femminili Esordienti A grazie alle atlete Matrullo Ildegarda, che ha conquistato uno splendido primo posto, e Ciotola Carlotta, autrice di un’ottima prestazione che le ha permesso di ottenere il terzo posto.

A rappresentare invece la società nella classe Esordienti B gli atleti (tutti al loro primo anno nella categoria): Trani Anna (quinta classificata, sfiorando il podio), Ciotola Massimo, Palermo Cristina, Quadrino Antonio, Romano Aurora e Faiola Ludovica che hanno affrontato la competizione con coraggio, dimostrando buone qualità e importanti margini di crescita.

Risultati che rappresentano motivo di grande soddisfazione per tutta la società e per i tecnici: Caracuzzi Walter e Carauzzi Valentina, che con passione, competenza e dedizione seguono ogni atleta nello sviluppo delle proprie capacità tecniche e nella crescita personale.

Il risultato ottenuto a Reggio Calabria conferma il valore del gruppo e lascia ben sperare per i prossimi impegni agonistici.