Grande successo per la mostra “Ritratti di Donna” a Palazzo Caetani

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la mostra fotografica “Ritratti di Donna”, ospitata dal 6 all’8 marzo presso il prestigioso Palazzo Caetani di Fondi. L’evento, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Ginepro Art e i fotografi Enrico Duratorre e Loretta Cester, ha proposto un percorso artistico interamente dedicato alla figura femminile, raccontata attraverso la sensibilità e la forza espressiva della fotografia di ritratto.

La mostra ha esplorato le molteplici sfumature dell’universo femminile, mettendone in luce caratteristiche, emozioni e stati d’animo. Il percorso espositivo, oltre ai “Ritratti di Donna”, era articolato in due sottosezioni tematiche, “L’eco del Centro” e “L’Angelo”, che hanno accompagnato i visitatori in un viaggio visivo fatto di volti, sguardi e suggestioni capaci di raccontare diverse interpretazioni della femminilità.

L’iniziativa ha registrato una grande affluenza di pubblico, con visitatori non solo provenienti dalla città di Fondi ma anche dal territorio circostante. Curiosi, appassionati e addetti ai lavori hanno animato le sale del Palazzo Caetani, soffermandosi davanti agli scatti che narravano bellezze diverse e sottili sfumature emotive, dimostrando grande interesse per il progetto artistico.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza della mostra sono stati i due momenti musicali pensati per il vernissage e il finissage. In apertura si è esibita la sassofonista fondana Laura Venditti con il concerto “Figure di Donna”, un racconto musicale che ha dato voce a tre diverse figure femminili attraverso il suono del sax e della musica elettronica.

La giornata conclusiva di domenica ha visto invece protagonista l’Alchemic Groove Sax Duo, formato da Laura Venditti e Danilo Florimondo Lidano al sax baritono. Il duo ha accompagnato il pubblico in un viaggio sonoro fatto di ritmo, introspezione e suggestioni, in perfetta sintonia con le atmosfere evocate dalla sezione “L’Eco del Centro”.

“Ritratti di Donna” si è così rivelato un evento culturale di grande valore, capace di unire fotografia e musica in un dialogo artistico coinvolgente e di offrire alla città di Fondi un momento di crescita e arricchimento per l’intera comunità.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Comune di Fondi e della Banca popolare di Fondi che hanno condiviso il valore culturale del progetto.