Il 12 marzo Screening gratuiti all’ospedale di Fondi per la "Giornata Mondiale del Rene"

È ancora la prevenzione la grande protagonista delle iniziative patrocinate dal Comune di Fondi.

Giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi sarà possibile effettuare un check up della salute renale.

L’iniziativa, promossa dalla FINTRED – Federazione italiana nefropatici trapiantati di rene e donatori, si terrà presso il Day Hospital di Medicina della struttura di via San Magno, dalle 9:00 alle 13:00.

Sarà possibile effettuare consulenze gratuite con medici nefrologici, esami delle urine, controllo della pressione ed altro. Presso il point dedicato sarà disponibile materiale informativo e sarà inoltre possibile dialogare con gli esperti del reparto e dell’associazione per informazioni nutrizionali e per consulenze volte alla prevenzione.

Per aderire è sufficiente presentarsi con un campione di urine del mattino. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Asl di Latina ed il Centro DIAVERUM.