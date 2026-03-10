Giovedì 12 marzo l'evento “Sport&Inclusione” con un esercito di associazioni in campo

Sei discipline, centinaia di studenti e una miriade di associazioni insieme all’insegna dell’inclusione: grande evento giovedì 12 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Fondi.

Obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comune di Fondi abbattere barriere mentali e celebrare, mediante sei discipline diverse, l’unicità di ogni individuo.

Grandi protagonisti della giornata, gli studenti della città che scenderanno in campo per praticare volley, basket inclusivo, atletica leggera, rugby in carrozzina, calcio a 5 e tennis.

L’evento avrà inizio alle 9:30 con un piccolo convegno di presentazione moderato dall’organizzatore, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro.

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi degli atleti, alle 10:15 entrerà nel vivo il programma della giornata.

Queste sono le iniziative che mi rendono orgoglioso di essere sindaco di Fondi – commenta entusiasta il primo cittadino Beniamino Maschietto – è straordinario come tante realtà diverse sono riuscite a fare rete per promuovere l’inclusione che è la pietra angolare di una società moderna e matura, capace di guardare al futuro senza lasciare nessuno indietro. Un ringraziamento all’assessore allo Sport Fabrizio Macaro per l’idea e l’energia organizzativa, all’assessore ai Servizi Sociali che non si tira mai indietro e, anzi, arricchisce queste preziose iniziative e a tutti coloro che hanno collaborato a costruire un team in cui ognuno ha un ruolo fondamentale. Giornate come queste insegnano molto più di mille libri e sono preziose per la crescita di tutti noi e in particolare dei nostri studenti.