Dalla scuola Don Milani è partita la V edizione del progetto “Metti un frutto sotto il banco”

È partita ieri dall’I.C. Milani di Fondi la quinta edizione di “Metti un frutto sotto il banco”, il progetto di educazione alimentare che il MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi organizza insieme al Comune di Fondi per promuovere tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado la cultura della sana alimentazione e di un corretto stile di vita.

In apertura dell’incontro è stato dedicato un momento alla premiazione della precedente edizione del concorso: la professoressa Michelina Carnevale e la classe 5C della scuola primaria della stessa Don Milani hanno ricevuto le copie del libro vincitore dello scorso anno, la cui stampa è stata supportata dal MOF.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il direttore del MOF Roberto Sepe, la biologa nutrizionista Martina Parisella e Riccardo Antonilli, communication manager del MOF e referente del progetto.

Durante l’incontro gli studenti hanno partecipato a un momento di dialogo e confronto sui temi dell’educazione alimentare, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di scelte alimentari consapevoli e di uno stile di vita sano.

Promuovere il consumo di frutta tra i più giovani significa investire nella loro salute e nel loro futuro – ha dichiarato il sindaco Beniamino Maschietto. – Iniziative come questa aiutano i ragazzi a comprendere fin da subito l’importanza di una corretta alimentazione, valorizzando allo stesso tempo una delle eccellenze del nostro territorio.

Siamo particolarmente orgogliosi di essere arrivati alla quinta edizione di questo progetto – ha sottolineato l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato. – La continuità dell’iniziativa dimostra quanto sia importante il lavoro svolto insieme al MOF e alle scuole del territorio per diffondere tra i più giovani una maggiore consapevolezza sui temi della nutrizione e delle produzioni ortofrutticole.

Fondi è la città dell’ortofrutta e il MOF rappresenta una delle principali realtà europee del settore – ha dichiarato il direttore del MOF Roberto Sepe. – Anche per questo riteniamo fondamentale promuovere la cultura della sana alimentazione, soprattutto tra i più giovani. Iniziative come “Metti un frutto sotto il banco”, insieme a molte altre attività che portiamo avanti sul territorio grazie alla collaborazione costante con il Comune di Fondi, vanno proprio in questa direzione: diffondere i principi del mangiare sano e valorizzare il ruolo dell’ortofrutta nella nostra tradizione e nella nostra economia.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno gli studenti saranno coinvolti in un concorso dedicato, partecipando con i propri elaborati creativi sul tema dell’alimentazione.

Dopo la prima tappa alla Don Milani, il tour proseguirà nei prossimi giorni nelle altre scuole del territorio.