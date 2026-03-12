Iniziate le piantumazioni di oltre 800 tra piante e arbusti per il progetto Ossigeno

Sono ufficialmente partite questa mattina le piantumazioni degli oltre 800 esemplari tra alberi e arbusti che il Comune di Fondi si è aggiudicato nell’ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio.

C’è un aforisma del filosofo cinese Confucio – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - che mi piace sempre ricordare quando si parla di verde. “Il momento migliore per piantare un albero – recita - è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. Ricordo che una delle più grandi piantumazioni, sempre nell’ambito del progetto Ossigeno, è avvenuta poco dopo il mio insediamento e sono veramente orgoglioso di essere riuscito a portare a termine anche questo secondo intervento di rimboschimento che va a completare molte altre attività effettuate o in corso. Voglio ringraziare a tal proposito gli assessori all’Ambiente Fabrizio Macaro e al Verde Pubblico Stefania Stravato che hanno lavorato, con il settore competente, a tre validissimi progetti.

Tre le aree oggetto di un importante rimboschimento: via San Giovanni, il Palazzetto dello Sport e la scuola “Purificato”.

Sito “Fonte Acqua Fontanelle”

Il primo è un progetto particolarmente sentito in città e riguarda il sito “Fonte Acqua Fontanelle”, meglio noto come Lagurio. Nei pressi di una frequentatissima sorgente cresceva rigogliosa vegetazione infestante e graminacee dove, purtroppo, molte persone abbandonano scarti e rifiuti. La riqualificazione arborea ha consentito di piantare 390 tra arbusti e alberi ad alto fusto che andranno a rinverdire e valorizzare un sito di pregio ambientale.

Cespugli di lentisco, agazzino e viburno in grande quantità, alberi di carrubo, tigli e lecci sono alcuni degli esemplari che, una volta cresciuti renderanno il sito più verde. Ad impreziosire l'area, 10 corbezzoli e 7 alberi di giuda.

Tensostruttura di via Mola di Santa Maria

Il secondo progetto finanziato è stato pensato per rendere più verde la tensostruttura realizzata alle spalle del Palazzetto dello Sport, recentissima e pertanto ancora priva di alberi. Ben 253 le piante in arrivo in via Mola di Santa Maria dove verranno introdotti perlopiù alberi ad alto fusto, ossia pioppi, aceri, lecci, cerri e tigli, ma anche numerosi arbusti decorativi.

Plesso scolastico Purificato

Alberi in arrivo anche presso il plesso Purificato dove la mancanza di verde è fortemente sentita. Oltre a 14 tra carrubi, corbezzoli e alberi di giuda e a folte siepi di viburno e lentisco, verranno piantati anche 5 ulivi.