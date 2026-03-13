Monte San Biagio: sabato 14 incontro pubblico sulle ragioni del “No” al Referendum Costituzionale

Sabato 14 marzo alle ore 10:30, presso la Sala del Centro Sociale Anziani “Mons. Giuseppe Di Fazio” di Monte San Biagio in Viale Littoria 1, si terrà un incontro pubblico dedicato alle ragioni del “No” in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Durante l’incontro dialogheranno Graziella Di Mambro, Responsabile Legalità di Articolo 21, e l’Avvocato Dino Crivellari. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle forze politiche, intende offrire uno spazio di informazione e confronto per favorire una partecipazione consapevole al voto. Saranno illustrate le motivazioni del “No” alla riforma della magistratura, che modifica sette articoli della Costituzione e incide sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. In particolare, si evidenzierà come la riforma non affronti i problemi strutturali della giustizia italiana, quali la durata eccessiva dei processi, la carenza di personale e le inefficienze organizzative, e come potrebbe invece comportare un aumento dei costi e della complessità del sistema giudiziario.

L’iniziativa è promossa dal Comitato per il No di Monte San Biagio e rappresenta un’occasione di confronto pubblico in vista della consultazione referendaria che chiamerà i cittadini a esprimersi su modifiche significative della Costituzione.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.