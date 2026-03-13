Fondi Vera si impegna a far rinascere il premio teatrale "Fondi La Pastora"

Il ciclo di incontri "storia VERA" si Ã¨ chiuso ieri con un incontro dal forte impatto emotivo e carico di riflessioni e progettualitÃ . Prima fra tutte quella di non disperdere il grande patrimonio culturale che Ã¨ rappresentato dal Premio Teatrale nato nel 1974.

Ne abbiamo parlato con Teresa e Pino Purificato, Paolo Portone e Giuseppe Capotosto, che hanno costituito l'Associazione "Arco Mediterraneo" allo scopo di ricucire un legame con l'illustre passato artistico della CittÃ e gettare le basi affinchÃ© Fondi possa ritrovare la propria centralitÃ nel dibattito teatrale italiano. Con l'Archivio del Premio.

La Sede del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, al civico 64 di Via Roma, ha registrato il pienone per un incontro molto atteso da molte realtÃ culturali e artistiche del comprensorio, da amiche e amici di vecchia data dei Purificato e di Portone, da autoritÃ scolastiche, politiche e istituzionali del territorio che hanno accolto lâ€™invito a partecipare mostrando molto interesse nei confronti dellâ€™iniziativa.

Quello presentato Ã¨ un Progetto fondamentale per la crescita culturale della CittÃ . Un obiettivo che merita di essere sostenuto concretamente, con impegno e volontÃ politica. Ãˆ stato un onore per noi ospitare Teresa, Pino e Paolo, cui sono legato da grande amicizia. Sono fermamente convinto che Fondi non possa permettersi il lusso di perdere questa immensa opportunitÃ - dichiara Giuseppe Capotosto.