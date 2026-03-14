Monte San Biagio: il 16 marzo giovani a confronto sul referendum giustizia tra pizza, birra e dibattito

Monte San Biagio si prepara ad ospitare un momento di confronto dedicato ai giovani del territorio, che saranno protagonisti di unâ€™iniziativa informale e partecipativa dedicata al tema del referendum sulla giustizia.

Lâ€™evento, pensato per stimolare il dialogo e la partecipazione civica tra le nuove generazioni, si svolgerÃ in un clima conviviale e goliardico: tra una pizza e una birra, i ragazzi di Monte San Biagio avranno lâ€™opportunitÃ di confrontarsi, esprimere opinioni e approfondire i contenuti del referendum attraverso un dibattito aperto e dinamico.

Lâ€™obiettivo dellâ€™iniziativa Ã¨ avvicinare i giovani ai temi della vita pubblica e della partecipazione democratica, favorendo un momento di riflessione collettiva in un contesto semplice e accessibile, lontano dalle formalitÃ dei dibattiti istituzionali ma ricco di spunti e idee.

Il format della serata prevede interventi brevi, momenti di confronto diretto e spazi dedicati alle domande, con lâ€™intento di rendere il tema della giustizia e del referendum comprensibile e stimolante anche per chi si avvicina per la prima volta al dibattito pubblico.

Vogliamo creare unâ€™occasione in cui i giovani possano sentirsi protagonisti e parlare liberamente di temi importanti per il Paese, in un clima leggero ma allo stesso tempo costruttivo - afferma lâ€™organizzatore Arcangelo Di Cola attuale vice Sindaco di Monte San Biagio ed esponente locale di FdI.

Lâ€™appuntamento si propone quindi come un momento di aggregazione, informazione e partecipazione, dimostrando come anche i temi piÃ¹ complessi possano essere affrontati con semplicitÃ , spirito di comunitÃ e voglia di confronto.

Lâ€™evento si svolgerÃ lunedÃ¬ 16 marzo alle ore 19.00 presso il ristorante Il Focolare a Monte San Biagio