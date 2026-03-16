Sabato 21 nuova conferenza promossa da Fondi Vera: "Cosa abbiamo fatto"

Dal 2020 il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera ha portato avanti un lavoro costante e concreto, fatto di protesta e proposta, di attivismo e coinvolgimento della Comunità. Nella Conferenza di Sabato 21 Marzo alle ore 18,30 rivivremo le fasi principali di questo percorso, le iniziative più importanti, le battaglie condotte, le proposte presentate, gli interventi dentro e fuori l'Aula Consiliare.

“Una Squadra e il suo impegno” è quello che intendiamo esporre. L’attività dei Gruppi di Lavoro tematici aperti anche ai non iscritti, il supporto all'operato del nostro Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone, gli incontri e le azioni promosse, le Campagne di Sensibilizzazione e le Conferenze del Progetto "Fondi 2030": un percorso che ha fatto della Partecipazione il suo marchio di fabbrica.

Cosa abbiamo fatto? Politica - commenta il Presidente del Movimento Francescopaolo De Arcangelis.

Il percorso di Fondi Vera è sotto gli occhi di tutti. Sei anni di presenza sul territorio, idee e suggerimenti. Un lavoro di squadra che ha permesso al nostro Capogruppo di portare in Consiglio Comunale una voce nuova, fatta di energie ed entusiasmo, programmi e sfide. Tra Mozioni e interpellanze, tra Emendamenti al Bilancio e interrogazioni, siamo riusciti a dire la nostra, senza mai trascendere, mantenendo invece sempre grande rispetto per le Istituzioni ed i nostri avversari politici - aggiunge De Arcangelis.