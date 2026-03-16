Il 19 marzo l'incontro pubblico C'È CHI DICE NO per il referendum giustizia

Il Comitato per il No di Fondi promuove l'incontro pubblico “C’è chi dice No”, in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.00 presso Palazzo Caetani a Fondi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere i cittadini in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sui temi legati alla difesa della giustizia, della Costituzione e dei principi democratici.

All’incontro interverranno:

•⁠ ⁠Paolo Bertollini, giudice del Tribunale di Latina

•⁠ ⁠Natale Di Cola, segretario generale CGIL Roma e Lazio

•⁠ ⁠Patrizia Menanno, avvocata

•⁠ ⁠Daniela Padoan, scrittrice e presidente dell’associazione Libertà e Giustizia

•⁠ ⁠Bianca Piergentili, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti Medi

A moderare il dibattito sarà il giornalista Simone Nardone.

L’appuntamento rappresenta un momento importante di discussione pubblica per comprendere le ragioni del No al referendum e per ribadire l’importanza della partecipazione democratica e del voto consapevole.

Il Comitato per il No di Fondi invita tutta la cittadinanza a partecipare.