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Il 19 marzo l'incontro pubblico C'È CHI DICE NO per il referendum giustizia

Comunicati Stampa
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Il Comitato per il No di Fondi promuove l'incontro pubblico “C’è chi dice No”, in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.00 presso Palazzo Caetani a Fondi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere i cittadini in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sui temi legati alla difesa della giustizia, della Costituzione e dei principi democratici.

All’incontro interverranno:
•⁠  ⁠Paolo Bertollini, giudice del Tribunale di Latina
•⁠  ⁠Natale Di Cola, segretario generale CGIL Roma e Lazio
•⁠  ⁠Patrizia Menanno, avvocata
•⁠  ⁠Daniela Padoan, scrittrice e presidente dell’associazione Libertà e Giustizia
•⁠  ⁠Bianca Piergentili, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti Medi

A moderare il dibattito sarà il giornalista Simone Nardone.

L’appuntamento rappresenta un momento importante di discussione pubblica per comprendere le ragioni del No al referendum e per ribadire l’importanza della partecipazione democratica e del voto consapevole.

Il Comitato per il No di Fondi invita tutta la cittadinanza a partecipare.

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