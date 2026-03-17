Il 22 marzo la 28^ edizione della Marathon dei Monti Ausoni-Lago di fondi

Câ€™Ã¨ una valenza particolare a impreziosire la 28esima edizione della Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi: il fatto che la gravel, al suo 5Â° anno di coesistenza con le prove per Mtb assegnerÃ domenica prossima i titoli regionali di specialitÃ . Una valenza ulteriore per quella che Ã¨ una classica nazionale del calendario dellâ€™offroad, tappa dei circuiti New Marathon Lazio, Race Cup Mtb Centro Italia e Trofeo dei Parchi Naturali.

Le iscrizioni stanno arrivando in maniera copiosa soprattutto in questâ€™ultima settimana, come spesso succede per la corsa laziale, che tenendo fede alla sua tradizione anche questâ€™anno proporrÃ un paio di novitÃ lungo il percorso, mai completamente uguale a se stesso. Il tracciato pontino dâ€™altronde si differenzia da quasi tutti gli altri perchÃ© non ci sono particolari asperitÃ da affrontare. A fare la differenza Ã¨ il ritmo, la velocitÃ , la capacitÃ di guida. I percorsi sono sterrati per lâ€™80%, quasi completamente allâ€™interno del Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Andiamo per ordine con le distanze da percorrere. Nella mtb si gareggia su 70 km per il Marathon, 59 per la Point to Point e 20 per la cicloturistica, mentre nel gravel il tracciato Ã¨ solo quello da 70 km. Partenza per le prove di mountain bike alle ore 10:00 da Via Scafa, sede anche dellâ€™arrivo, a seguire la prova Gravel. Dalle 7:30 e fino alle 9:00 si potranno ritirare numeri e pacchi gara presso il vicino Villaggio Santâ€™Anastasia che anche questâ€™anno metterÃ a disposizione tutti i servizi, confermandosi allâ€™avanguardia come struttura di accoglienza per una manifestazione di mtb.

Per iscriversi il costo Ã¨ di 35 euro per Marathon, PtP e gravel, 10 euro per la cicloturistica, con termine il 19 marzo. Chi vorrÃ iscriversi alla domenica mattina dovrÃ versare 40 euro, sempre 10 per la non competitiva. Premiati a fine gara i vincitori assoluti dei vari percorsi e i primi 5 di categoria, con consegna della maglia di campione regionale per quelle gravel.

Per informazioni: Cicloamatori Fondi, https://www.marathonlagodifondi.it/.