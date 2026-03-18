Domenica 29 marzo il concerto della giovane pianista internazionale Henrietta Lukacs

Fondi si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo nel panorama della musica classica: il prossimo 29 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Grande del Palazzo Caetani in Corso Appio Claudio, 1 â€“ Fondi, si terrÃ il concerto della giovane pianista ungherese Henrietta Lukacs, talento emergente giÃ apprezzato a livello internazionale.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato dallâ€™Associazione Ginepro Art, in collaborazione con lâ€™Associazione Chitarra Pontina, e gode del patrocinio dellâ€™Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi.

Nata nel 2006 in Ungheria, Henrietta Lukacs si avvicina alla musica fin dalla tenera etÃ di 4 anni, dimostrando sin da subito straordinarie doti artistiche. Ha studiato presso la Scuola Centrale di Musica del Conservatorio Statale P. I. ÄŒajkovskij di Mosca dal 2010 al 2024 e attualmente prosegue il suo percorso accademico presso il medesimo Conservatorio, una delle istituzioni musicali piÃ¹ prestigiose al mondo.

Nonostante la giovane etÃ , vanta giÃ una carriera significativa, con esibizioni a livello internazionale sia come solista sia accompagnata da orchestra. Ãˆ vincitrice di numerosi concorsi pianistici internazionali in Italia, Regno Unito, Polonia, Russia e altri Paesi, distinguendosi in competizioni di alto livello come il Windsor Piano Competition (Londra), Piano Talents (Milano), Feurich Piano Competition (Vienna), Chopin Piano Competition (Varsavia) e Scottish Piano Competition (Glasgow).

Nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui quattro medaglie dâ€™oro e quattro primi premi, partecipando inoltre a numerosi festival dedicati ai giovani musicisti.

Durante il concerto eseguirÃ musiche di Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms e Franz Liszt.

Il concerto rappresenta unâ€™occasione unica per il pubblico di assistere allâ€™esibizione di una giovane artista in forte ascesa, animata da entusiasmo e da una chiara vocazione internazionale, con lâ€™obiettivo di intraprendere una carriera concertistica sempre piÃ¹ ampia.

Lâ€™ingresso al concerto Ã¨ a offerta libera.

Per ulteriori informazioni: associazionegineproart@gmail.com.