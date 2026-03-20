Nota congiunta del Campo Progressista: Salvatore Venditti è il nostro candidato sindaco

L’alleanza delle forze politiche progressiste – Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra – annuncia di aver raggiunto una sintesi in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026: sarà il consigliere comunale uscente Salvatore Venditti, a guidare la coalizione.

La scelta, spiegano le forze politiche, è ricaduta sul giovane esponente locale non solo per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’attività consiliare degli ultimi anni, ma anche per la volontà di imprimere un cambiamento netto a un’amministrazione da tempo segnata da pratiche clientelari e da un costante appiattimento su posizioni di comodo, riconducibili a una parte politica e, più nello specifico, a pochi esponenti che di fatto decidono le sorti della città di Fondi.

La coalizione progressista si pone l’obiettivo di restituire ai cittadini il senso di appartenenza a una comunità oggi sempre più frammentata e indebolita. Per questo si è resa necessaria una sintesi ampia e inclusiva, capace di unire il maggior numero possibile di realtà attorno a un progetto condiviso di rinascita, partecipazione e riscatto.

L’individuazione del candidato sindaco non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa strategica di un percorso politico avviato da tempo. Una scelta che, a partire dalla figura individuata e dal perimetro della coalizione, punta a coinvolgere la società civile, il mondo civico e tutte quelle forze politiche che non si riconoscono nell’attuale maggioranza locale né nella destra che governa la Regione Lazio e il Paese.

Siamo convinti che la candidatura di Venditti possa ridare slancio a un elettorato stanco di assistere al continuo cambio di nomi e sigle, senza che mutino realmente le logiche di gestione del potere: dinamiche elitarie che trattano la cosa pubblica come proprietà di pochi. Un’impostazione che riteniamo espressione dell’arroganza della destra.

IL CANDIDATO

Sono emozionato e fiero di questa scelta - ha dichiarato il candidato sindaco.

Tengo a precisare che il mio ruolo non è quello di un leader, ma di un collante, di chi è pronto a costruire sintesi. Il sindaco, dopotutto, non è il primo cittadino, ma l’ultimo, perché deve rappresentare tutti. Per farlo bisogna stare dalla parte di chi è in difficoltà, di chi non riesce a migliorare le proprie condizioni, dei giovani costretti a cercare opportunità altrove e delle famiglie che attendono da anni servizi e spazi, come aree verdi per i più piccoli, mai realizzati. Da oggi sarò all’ascolto e al servizio di tutti, come lo sarò dal giorno successivo alle elezioni, se la città vorrà affidarmi la guida dell’amministrazione.

LE FORZE POLITICHE

Siamo certi – dichiara la segretaria del circolo Sinistra Italiana Ausoni, Gaia Pernarella – che Salvatore rappresenti un modo di fare politica più attento ai reali bisogni dei cittadini. In un momento storico in cui l’economia penalizza soprattutto i più fragili, si assiste alla tendenza dilagante di mettere in discussione diritti acquisiti con anni di battaglie sociali, oltre all’assenza nell’agenda di certa politica di temi ambientali e culturali. Per questo abbiamo scelto di sostenere un progetto ambizioso e per tutti i cittadini di Fondi.

Come Movimento 5 Stelle di Fondi abbiamo scelto di aderire al percorso costituente del Campo Progressista, perché riteniamo che a Fondi Salvatore Venditti possa rappresentare i nostri valori con coerenza e lealtà e in continuità con la linea politica nazionale. Ci impegniamo a dare voce a tutti quei cittadini che troppo spesso vengono dimenticati, mentre certa politica continua a occuparsi solo degli interessi degli “amici degli amici”.

A sostegno della candidatura interviene anche Lorenzo Cervi, segretario del Partito Democratico di Fondi: