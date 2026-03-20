Nota congiunta del Campo Progressista: Salvatore Venditti è il nostro candidato sindaco

L’alleanza delle forze politiche progressiste – Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra – annuncia di aver raggiunto una sintesi in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026: sarà il consigliere comunale uscente Salvatore Venditti, a guidare la coalizione.
La scelta, spiegano le forze politiche, è ricaduta sul giovane esponente locale non solo per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’attività consiliare degli ultimi anni, ma anche per la volontà di imprimere un cambiamento netto a un’amministrazione da tempo segnata da pratiche clientelari e da un costante appiattimento su posizioni di comodo, riconducibili a una parte politica e, più nello specifico, a pochi esponenti che di fatto decidono le sorti della città di Fondi.
La coalizione progressista si pone l’obiettivo di restituire ai cittadini il senso di appartenenza a una comunità oggi sempre più frammentata e indebolita. Per questo si è resa necessaria una sintesi ampia e inclusiva, capace di unire il maggior numero possibile di realtà attorno a un progetto condiviso di rinascita, partecipazione e riscatto.
L’individuazione del candidato sindaco non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa strategica di un percorso politico avviato da tempo. Una scelta che, a partire dalla figura individuata e dal perimetro della coalizione, punta a coinvolgere la società civile, il mondo civico e tutte quelle forze politiche che non si riconoscono nell’attuale maggioranza locale né nella destra che governa la Regione Lazio e il Paese.
Siamo convinti che la candidatura di Venditti possa ridare slancio a un elettorato stanco di assistere al continuo cambio di nomi e sigle, senza che mutino realmente le logiche di gestione del potere: dinamiche elitarie che trattano la cosa pubblica come proprietà di pochi. Un’impostazione che riteniamo espressione dell’arroganza della destra.
IL CANDIDATO
Sono emozionato e fiero di questa scelta - ha dichiarato il candidato sindaco.
Tengo a precisare che il mio ruolo non è quello di un leader, ma di un collante, di chi è pronto a costruire sintesi. Il sindaco, dopotutto, non è il primo cittadino, ma l’ultimo, perché deve rappresentare tutti. Per farlo bisogna stare dalla parte di chi è in difficoltà, di chi non riesce a migliorare le proprie condizioni, dei giovani costretti a cercare opportunità altrove e delle famiglie che attendono da anni servizi e spazi, come aree verdi per i più piccoli, mai realizzati. Da oggi sarò all’ascolto e al servizio di tutti, come lo sarò dal giorno successivo alle elezioni, se la città vorrà affidarmi la guida dell’amministrazione.
LE FORZE POLITICHE
Siamo certi – dichiara la segretaria del circolo Sinistra Italiana Ausoni, Gaia Pernarella – che Salvatore rappresenti un modo di fare politica più attento ai reali bisogni dei cittadini. In un momento storico in cui l’economia penalizza soprattutto i più fragili, si assiste alla tendenza dilagante di mettere in discussione diritti acquisiti con anni di battaglie sociali, oltre all’assenza nell’agenda di certa politica di temi ambientali e culturali. Per questo abbiamo scelto di sostenere un progetto ambizioso e per tutti i cittadini di Fondi.
Come Movimento 5 Stelle di Fondi abbiamo scelto di aderire al percorso costituente del Campo Progressista, perché riteniamo che a Fondi Salvatore Venditti possa rappresentare i nostri valori con coerenza e lealtà e in continuità con la linea politica nazionale. Ci impegniamo a dare voce a tutti quei cittadini che troppo spesso vengono dimenticati, mentre certa politica continua a occuparsi solo degli interessi degli “amici degli amici”.
A sostegno della candidatura interviene anche Lorenzo Cervi, segretario del Partito Democratico di Fondi:
Come Partito Democratico sosteniamo con convinzione la candidatura di Salvatore Venditti, espressione di un’alternativa credibile e possibile a uno stato di cose ormai parte di un passato che non risponde più alle sfide del presente. Porteremo il nostro contributo all’interno di questa coalizione progressista, nostra naturale casa comune, per costruire una città che non lasci indietro nessuno, che valorizzi le sue energie migliori e che torni a credere nel proprio futuro. Avanti con coraggio e generosità.