Monte San Biagio: il 21 marzo si celebra la tradizione con il “Focaraccio di San Giuseppe”

Monte San Biagio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale: il Focaraccio di San Giuseppe, in programma sabato 21 marzo 2026 in Piazza Padre Biagio (Vallemarina).

L’evento è organizzato dall’associazione Next Gen, con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio, il contributo del Consiglio Regionale del Lazio e la partnership di Radio Show Italia 103.5, e rappresenta un momento di forte aggregazione per la comunità, capace di unire cultura, tradizione e intrattenimento in una serata ricca di appuntamenti.

Il programma prenderà il via alle ore 18:00 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand enogastronomici, offrendo ai visitatori un percorso tra sapori tipici e prodotti locali. A seguire, alle 18:30, spazio all’Aperimix, per iniziare la serata in un clima conviviale.

Grande attesa per lo spettacolo delle ore 20:00 con il fire performer Mario Rufino, che animerà la piazza con performance suggestive e coinvolgenti. Il momento clou sarà alle 21:30 con l’accensione del tradizionale Focaraccio di San Giuseppe, simbolo di rinnovamento e condivisione.

La serata proseguirà all’insegna della musica: alle 22:00 live music con Rosario Rannisi, seguita dal DJ set di Andrea Mix alle 23:30, per concludere l’evento con energia e divertimento.

Un’iniziativa aperta a tutti, che valorizza le radici culturali del territorio e rafforza il senso di comunità.

Ingresso libero.