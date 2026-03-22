Grande successo per la Marathon dei Monti Ausoni-Lago di Fondi con una pioggia di vincitori

Bellissima edizione della Marathon dei Monti Ausoni-Lago di Fondi, tappa dei circuiti New Marathon Lazio, Race Cup Mtb Centro Italia e Trofeo dei Parchi Naturali che nella città pontina ha portato centinaia di biker a confrontarsi su un percorso velocissimo, primo di dislivello ma proprio per questo alla fine delicato da interpretare.

Una gara di 70 km che ha avuto un epilogo inconsueto per una prova di Mtb con uno sprint di ben 9 corridori a giocarsi la vittoria e alla fine racchiusi nello spazio di 5”. A vincere è stato Luigi Maria Di Cosola (Team Eracle) nel tempo di 2h03’47” beffando Francesco Clemente (Cicl.Oliveto Citra) e Adriano Luciano (Becycle Club Lucky Team), più discosti Mirko Zanni (Momo Bike) e il locale Vincenzo Cammisola (Cicli Rebike Fondi).

La gara femminile incorona Greta Recchia (Team Granfondo Almasbikeexp.) in 2h12’34” davanti a Cristiana Maria Rescigno (Petrucci Gauss) a 10’17” e a Mara Parisi (Bike Sport Team) a 16’11”.

Nel percorso medio di 59 km fuga a tre con prima posizione per Concetto Gianni (Team Nuova Avir) in 1h55’12” che allo sprint ha battuto Ivan Diomede (1D+ Un Dente in Più), terzo a 4” Alessio Sgrò (Swattati Team). Fra le donne prima Anna Maria Rossi (Scuola Indoor Cycling Fitnessmanhia) in 2h14’32”, alle sue spalle Luana Minerva (Mtb Casarano) a 11’47” e Antonella Capone (Pol.BPP) a 23’07”.

Sui 70 km si sono impegnati anche gli appassionati del gravel, impegnati nella gara che assegnava i titoli regionali di specialità. Prima posizione per Maurizio Galli (GM Sport Folcarelli) in 1h57’14” battendo in volata Gino Masino (Bike Sport Team), terza posizione per Luca Sanna (Aniene Bike Team) a 2051”. Prima donna Emanuela Frattaroli (GM Sport Folcarelli) in 2h29’09” con 21’14” su Veronica Improta (Federal Team Bike).

Questi i nuovi campioni regionali: Romeo Di Muccio (Aurunci Cycling Team/ELMT), Nicola Cancelli (Volsci Bike/M1), Stefano Greco (Volsci Bike/M2), Luca Sanna (Aniene Bike Team/M3), Maurizio Galli (GM Sport Folcarelli/M4), Giovanni Mercanti (HGV Cicli Conte Fans Bike/M5), Stefano Avelli (Pro Bike Riding Team/M6), Fabio Giammarchi (Mtb Santa Marinella Cicli Montanini/M7), Emanuela Frattaroli (GM Sport Folcarelli/W4).

L’organizzazione del campionato regionale è stata la ciliegina sulla torta per l’Asd Cicloamatori Fondi, che ha goduto del patrocinio del Comune di Fondi e di Monte San Biagio, del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi che ha accolto sui suoi sentieri gran parte del percorso di gara. Decisiva ai fini del successo dell’evento è stata anche la presenza di tanti volontari, sparsi sul percorso oppure dediti alla gestione dei vari servizi. La stagione laziale delle ruote grasse non poteva iniziare meglio…