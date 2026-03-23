Lenola: le cerimonie del 30 marzo per l'anniversario della nascita di Pietro Ingrao

In occasione del 111^ compleanno di Pietro Ingrao, il 30 marzo p.v., il COMUNE DI LENOLA ed il POLO MULTIMEDIALE promuovono due iniziative per ricordare la figura e l’opera del grande politico ed intellettuale.

Il primo appuntamento si svolgerà presso la sede del POLO MULTIMEDIALE PIETRO INGRAO, quando alle ore 16,00 sarà esposto a tutti il CERTIFICATO DI NASCITA di Pietro Ingrao, del 30 marzo 1915, rinvenuto presso il Registro degli Atti di Nascita del Municipio di Lenola. La rilevanza dell’atto è dovuta non solo alla sua storicità – trattandosi di un atto quando il Comune di Lenola apparteneva ancora alla Provincia di Caserta, Circondario di Gaeta – in quanto emerge che Pietro Ingrao aveva anche altri tre nomi: Maria, Pasquale, Calogero. Lo storico locale Sandro ROSATO descriverà il periodo storico e le origini della famiglia Ingrao.

Il secondo appuntamento è con il Maestro AMBROGIO SPARAGNA e la etnomusicologa ANNA RITA COLAIANNI, i quali svolgeranno una piccola conferenza dal titolo “PIETRO INGRAO E I CANTI POPOLARI” nella quale racconteranno della loro amicizia, dei loro incontri con Pietro INGRAO e del suo interesse verso le musiche e le canzoni di lotta, del mondo contadino, delle mondine, e delle tradizioni popolari. A seguire Ambrogio Sparagna, un piccolo coro e la sua compagna si esibiranno con alcuni canti e musiche che avevano colpito in modo particolare l’interesse di Ingrao, tra cui “Amara Terra Mia” ed altri.

Rammentiamo che Ambrogio Sparagna fu l’unico musicista ammesso dal cerimoniale ad esibirsi con il suo organetto davanti al Capo dello Stato e delle più alte Autorità della Repubblica durante i Funerali di Stato svolti a Piazza Montecitorio il 30 settembre del 2015.

Ciò perché si era instaurato negli anni un profondo legame culturale ed affettivo tra Ingrao e Sparagna, che – accompagnato dall’Orchestra Popolare Italiana e dal Coro diretto da Anna Rita Colaianni - si era esibito in suo onore anche in occasione delle cerimonie svolte a Roma ed a Lenola in occasione di vari compleanni.