Fondi Vera traccia un bilancio del proprio impegno: 6 anni di Politica con la P maiuscola

Sapevamo che sarebbe stato impossibile, in circa due ore, riassumere il lavoro portato avanti dal 2020 ad oggi. Ma era nostro dovere ripercorrere almeno le principali tappe del nostro impegno. Frutto di un lavoro di squadra, di forza di volontà, di dedizione e sacrificio. Ma soprattutto desiderio di Partecipazione. In una Città dove tutti erano stati abituati a veder nascere movimenti civici il giorno prima delle Elezioni e... morire il giorno dopo - commenta il Presidente Francescopaolo De Arcangelis.

La Sede di Via Roma 64 ha registrato il pienone anche Sabato pomeriggio per la Conferenza “2020-2026 Cosa abbiamo fatto”. Due ore di interventi e contributi, con i responsabili di alcuni dei Gruppi di Lavoro di Fondi Vera che hanno ricordato la battaglia contro la realizzazione di un impianto di cremazione adiacente il Cimitero Comunale, le tante azioni promosse per chiedere trasparenza e efficienza circa il servizio di raccolta rifiuti, le proposte lanciate sul fronte Sicurezza e Legalità, le tantissime iniziative portate avanti in Consiglio Comunale attraverso la voce del Capogruppo Ciccone, l’impegno sul tema della sicurezza stradale, le idee presentate all’attenzione di Sindaco, Assessori e Dirigenti e nel 99% dei casi bocciate senza nemmeno entrare nel merito. Senza dimenticare i fronti aperti, come quello dell’assurdo progetto di Piazza delle Benedettine, le poche e insufficienti agevolazioni TARI a fronte di un evidente impegno dei Cittadini, la pressione fiscale che dal 2020 ad oggi è salita per ogni nucleo familiare, ma anche i risultati ottenuti, a dimostrazione di come anche dai banchi dell’Opposizione Fondi Vera abbia saputo lasciare un’impronta tangibile.

Solitamente è chi amministra a relazionare sul proprio mandato e sui risultati raggiunti, o falliti. Noi abbiamo voluto raccontare ciò che in sei anni Fondi Vera ha prodotto, in termini di attività, idee proposte e suggerimenti, protesta, Mozioni, interpellanze e interrogazioni, segnalazioni e sollecitazioni. Con un unico obiettivo. Il benessere diffuso - aggiunge Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare del Movimento.

Le parole di Tina Di Fazio, Paola Di Biasio, Milena Trani, Alessio Loborgo, Francesca D’Onofrio, Andrea Orticelli, il contributo di Paolo De Bonis, l’intervento introduttivo di Francesco Ciccone hanno accompagnato il saluto del Presidente De Arcangelis e del moderatore Giuseppe Capotosto, che hanno dato appuntamento al prossimo evento, Sabato 28 Marzo, con la Conferenza “Cosa vogliamo fare”, nell’ambito della quale Fondi Vera lancerà le prime grandi idee programmatiche in vista delle Elezioni Amministrative.