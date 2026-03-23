Il Garante dellâ€™Infanzia e dellâ€™Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni sull'accoltellamento in pieno centro

La Garante dellâ€™Infanzia e dellâ€™Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, interviene con fermezza dopo il grave episodio di violenza avvenuto sabato sera a Fondi, dove un ragazzo minorenne Ã¨ stato accoltellato da un sedicenne al termine di una lite tra giovanissimi.

Siamo di fronte a un fatto estremamente grave â€“ dichiara la Garante regionale â€“ che non puÃ² essere liquidato con lâ€™ennesima riflessione astratta. Oggi piÃ¹ che mai serve passare allâ€™azione. Episodi come questo impongono alle istituzioni di intervenire con decisione per prevenire il disagio e la violenza tra i piÃ¹ giovani.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il ferimento Ã¨ avvenuto al culmine di un confronto tra minorenni, sfociato nellâ€™uso di un coltello. Il ragazzo ferito Ã¨ stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre lâ€™aggressore Ã¨ stato fermato dalle forze dellâ€™ordine.

La Garante sottolinea come fatti di questo tipo non nascano mai dal nulla.

Ogni episodio di violenza tra adolescenti ha una genesi precisa â€“ prosegue Monica Sansoni â€“ fatta di dinamiche relazionali, contesti sociali e segnali di disagio che spesso emergono prima e che devono essere intercettati per tempo. Ãˆ su queste cause che dobbiamo intervenire con determinazione.

Proprio per rafforzare il lavoro sul territorio, nei giorni scorsi la Garante regionale ha incontrato la Garante comunale dellâ€™infanzia e dellâ€™adolescenza di Fondi, Erica Stravato, con lâ€™obiettivo di coordinare iniziative e strumenti utili alla prevenzione.

Con la Garante comunale Erica Stravato â€“ spiega Sansoni â€“ abbiamo avviato un confronto operativo per rafforzare la rete di tutela e di ascolto dei minori. Le istituzioni devono essere presenti, lavorare insieme e intervenire prima che tensioni e conflitti tra ragazzi degenerino.

In questa direzione Ã¨ giÃ stata programmata una prima iniziativa operativa: giovedÃ¬ 26 marzo si terrÃ a Fondi una riunione con tutti i dirigenti scolastici degli istituti della cittÃ , finalizzata ad avviare un confronto diretto con il mondo della scuola e definire percorsi condivisi di prevenzione, ascolto e educazione alla legalitÃ rivolti agli studenti.