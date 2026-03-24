Il Progetto "FONDI incantata - percorsi per famiglie curiose" Ã¨ partito col piede giusto

Grande partecipazione e vivo entusiasmo hanno accompagnato lâ€™esperienza di visita guidata FONDI incantata - percorsi per famiglie curiose, che ha condotto numerosi partecipanti alla scoperta di Fondi sotto una luce nuova e sorprendente. Famiglie, bambini e adulti hanno preso parte con curiositÃ e interesse a un percorso che ha saputo unire racconto, storia e suggestione, trasformando luoghi familiari in scenari ricchi di fascino e significato. Tant'Ã¨ che anche chi pensava di conoscere profondamente la CittÃ ha avuto lâ€™occasione di riscoprirla con occhi diversi, cogliendone dettagli, storie e prospettive inedite.

Il coinvolgimento dei piÃ¹ piccoli, insieme alla partecipazione attenta degli adulti, ha reso lâ€™esperienza ancora piÃ¹ significativa, creando un momento di condivisione autentico e stimolante. Alla luce del grande successo e dellâ€™entusiasmo raccolto, quella di Sabato 21 Marzo non resterÃ unâ€™esperienza isolata. Nei prossimi giorni vi daremo notizia della seconda tappa di questo Progetto, che vedrÃ ancora protagonista Marianna Lugova. Ringraziamo infinitamente Antipapa e Izzi Liquori per la preziosa collaborazione, Giuseppe Capotosto per aver deliziato i partecipanti al termine della visita guidata nel nostro magico Centro Storico, e tutti coloro che hanno accolto il nostro invito.