Al via il censimento delle Imprese Storiche attive da 50 anni nel settore del commercio all'ingrosso

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per il censimento delle attività storiche operanti nel settore del commercio all’ingrosso presenti sul territorio comunale. Obiettivo del provvedimento, costituire un elenco comunale a fini conoscitivi e di valorizzazione del tessuto economico locale.

Da diversi anni – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – stiamo portando avanti un lavoro di valorizzazione delle imprese e delle attività storiche del Lazio allo scopo di conoscere, salvaguardare e promuovere il tessuto economico cittadino, fatto di specificità diverse e complementari. Un lavoro portato avanti grazie al prezioso supporto del presidente della commissione Attività Produttive Raffaele Gagliardi e dell’intero settore. Dopo il percorso dedicato alle botteghe storiche, con questo avviso pubblicato oggi ci rivolgiamo in particolare al settore del commercio all’ingrosso che vede nel Mof, ma non solo, un’alta concentrazione di imprese storiche: realtà preziose rappresentano le fondamenta dell'economia cittadina ma anche di una tradizione imprenditoriale tanto longeva quanto unica nel panorama laziale.