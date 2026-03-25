Il 27 marzo lâ€™I.I.S. "Gobetti-de Libero" protagonista della XII Edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Si terrÃ venerdÃ¬ 27 marzo 2026, dalle ore 18:00 alla mezzanotte, la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, promossa dallâ€™I.I.S. "Gobetti - de Libero" di Fondi, presso la sede di via P. Gobetti. Lâ€™evento si svolgerÃ in contemporanea in circa 350 licei classici su tutto il territorio italiano e in 30 licei di nove Paesi stranieri, creando una vera e propria rete internazionale unita nel segno della cultura umanistica.

La manifestazione, ideata dal prof. Rocco Schembra (ricercatore di Filologia classica allâ€™UniversitÃ di Torino) e promossa dallâ€™Associazione Temenos â€“ Recinto Classico, vanta una rete di prestigiosi sostegni istituzionali: Ã¨ infatti patrocinata dal ministero dellâ€™Istruzione e del Merito, dallâ€™Associazione Italiana di Cultura Classica, dalle Consulte universitarie di Filologia greca e latina, nonchÃ© dalle Associazioni To Hellenikon e di Studi Neogreci. Inoltre, per lâ€™edizione 2026, Ã¨ stato avviato un importante partenariato con la TGR della RAI, che contribuirÃ alla promozione della manifestazione su scala nazionale.

A testimonianza della rilevanza dell'iniziativa e della sua forte radice nel tessuto cittadino, la declinazione locale della manifestazione si pregia anche del patrocinio del Comune di Fondi e dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Il tema scelto a livello nazionale per questa dodicesima edizione Ã¨ "Homo sum...", un profondo invito a riflettere sul significato dell'humanitas nel mondo contemporaneo. Oggi piÃ¹ che mai, i classici ci ricordano la centralitÃ della persona e l'importanza di restare umani di fronte alle complesse sfide del nostro tempo.

La nostra serata, dopo un breve momento dedicato ai saluti istituzionali e all'apertura ufficiale in contemporanea con tutti i licei d'Italia, prenderÃ il via con "I custodi del fuoco": attraverso la lettura di testi antichi e moderni, gli studenti si faranno idealmente portatori di quella fiamma vitale che Ã¨ la cultura classica, dimostrando come essa sia l'unico vero antidoto alla barbarie e la radice luminosa del nostro futuro.

Il cuore pulsante dell'intera manifestazione saranno poi le esibizioni degli studenti, che animeranno le diverse aule dell'Istituto. Attraverso rappresentazioni teatrali, performance e la libera espressione delle proprie abilitÃ , i ragazzi daranno prova concreta di come lo studio delle discipline umanistiche sappia generare creativitÃ , spirito critico e una partecipazione viva e appassionata. A mezzanotte, il "Gobetti-de Libero" saluterÃ questa magica serata con l'evocativa drammatizzazione, in greco antico, del terzo Inno Orfico, unendo la propria voce a quella delle altre centinaia di scuole partecipanti.