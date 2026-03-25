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57enne arrestato dai Carabinieri poichÃ¨ condannato per appropriazione indebita

Comunicati Stampa
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Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato un uomo di 57 anni del posto, giÃ  noto alle Forze di Polizia, in esecuzione dellâ€™ordine di applicazione della misura della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovendo espiare la pena di anni 1 di reclusione, quale pena residua da scontare per i reati di diversa natura tra cui reati di usura ed edilizi-urbanistica, appropriazione indebita, sostituzione di persona e truffa commessi dal 2014 al 2020 a Fondi.

Nella circostanza Lâ€™arrestato, espletate le formalitÃ  di rito, Ã¨ stato tradotto presso il proprio domicilio, a disposizione dellâ€™AutoritÃ  Giudiziaria mandante.

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