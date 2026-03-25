I ringraziamenti del Comitato per il No per i risultati cittadini

Dopo il risultato ottenuto nelle giornate del 22 e 23 marzo, facciamo un ringraziamento sentito ai 7000 cittadini di Fondi e che hanno detto "No" alla riforma della giustizia

La comunità di Fondi ha dimostrato maturità civica e senso di responsabilità con oltre 7000 voti espressi contro la “riforma” della giustizia. I fondani hanno inviato un messaggio forte e chiaro: la giustizia deve rimanere un baluardo di equità, indipendenza e trasparenza, anche in un territorio dove trasparenza e indipendenza è come un’oasi nel deserto.

Un ringraziamento speciale va anche ai giovani che, con la loro partecipazione, hanno dimostrato di credere nel valore del voto, nella necessità di difendere i principi costituzionali e nel risveglio di una coscienza di classe che da tempo mancava. La vostra voce è fondamentale per costruire un futuro in cui i diritti di tutti siano tutelati, dove la democrazia sia sempre più viva e inclusiva e dove tutti noi speriamo e cerchiamo di costruire una città diversa.

Questo risultato non è solo un numero, è la prova che anche a Fondi c’è una comunità attenta e consapevole. Continueremo a lavorare insieme, perché ogni voto conta e ogni opinione merita di essere ascoltata.

Il Comitato per il NO di Fondi ringrazia tutta la cittadinanza per aver reso queste giornate un esempio di impegno civile e di amore per la nostra terra, sempre in difesa della nostra Costituzione contro riforme obbrobriose.