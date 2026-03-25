Monte San Biagio: il Comitato per il No ringrazia i cittadini per il contributo

Il Comitato per il No â€“ Monte San Biagio esprime soddisfazione per lâ€™esito del referendum, sottolineando come lâ€™affermazione del No rappresenti prima di tutto un importante segnale di partecipazione democratica.

Ha vinto la Costituzione, evidenziando come il voto ne abbia riaffermato il valore come bene comune e la necessitÃ che ogni intervento su di essa sia affrontato con responsabilitÃ , evitando forzature e logiche di maggioranza.

Il Comitato ringrazia cittadine e cittadini che hanno contribuito alla campagna, cosÃ¬ come coloro che, pur con posizioni diverse, hanno partecipato al confronto democratico. Dialogo e partecipazione restano il cuore della democrazia.

A Monte San Biagio 872 elettori hanno scelto il No. Un dato che, insieme allâ€™affluenza superiore al 50%, con punte oltre il 60% in alcune sezioni, segnala una crescita significativa della partecipazione rispetto alle precedenti consultazioni referendarie.

Si tratta di un segnale importante: sempre piÃ¹ cittadini sentono il dovere di esprimersi e contribuire alla vita democratica della comunitÃ .

Un ringraziamento particolare Ã¨ rivolto ai giovani, la cui partecipazione Ã¨ segno di attenzione e impegno verso la tutela dei principi costituzionali.