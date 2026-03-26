Domenica 29 il Milan Club Fondi in piazza per la raccolta fondi di Pasqua 2026 denominata “ Cerco un Uovo amico”

Il Milan Club Fondi “Franco Baresi” insieme con l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma Onlus, come di consueto durante le festività pasquali, sarà in piazza domenica 29 marzo 2026, dalle ore 9:30 alle ore 18:30, nei pressi del Castello Baronale di Fondi, per la vendita benefica di uova di Pasqua.

L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi destinata a finanziare la ricerca per la cura del neuroblastoma, un gruppo di tumori infantili che colpisce bambini da zero a dieci anni di età e che trae origine da cellule del sistema nervoso simpatico, responsabile di alcune funzioni involontarie come la respirazione, la digestione e il battito cardiaco.

La malattia colpisce circa 15.000 bambini ogni anno nel mondo e circa 130 in Italia.

La vendita delle uova di Pasqua, senza scopo di lucro, rientra nella campagna di raccolta fondi Pasqua 2026 denominata “Cerco un Uovo amico”, che l’associazione promuove da molti anni nelle piazze italiane in prossimità delle festività pasquali.

Pertanto, si invitano i tifosi rossoneri e, più in generale, tutti i cittadini di Fondi a sostenere, anche con un piccolo contributo, questa importante causa a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus, con sede presso l’Istituto Gaslini di Genova.

Gli interessati potranno contattare il Milan Club Fondi tramite le pagine Instagram e Facebook dell’associazione oppure ai numeri 329.3482673 e 338.8643839.

Grazie a quanti vorranno sostenere questo importante progetto di solidarietà.