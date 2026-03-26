Elezioni Fondi 2026: Annarita del Sole lancia l’appello all’unità. “Oltre i simboli, il bene comune: apriamo le porte al civismo e alle eccellenze del territorio.”

Dopo lo straordinario successo della presentazione ufficiale avvenuta lo scorso martedì 17 marzo, che ha visto una partecipazione entusiasta e un segnale di forte compattezza attorno al simbolo di Fratelli d’Italia, la candidata sindaco Annarita del Sole traccia la rotta per la fase successiva della sfida elettorale: la costruzione di una coalizione di "valori e competenze".

Con la determinazione che la contraddistingue, Annarita del Sole rivolge oggi un invito esplicito e accorato a tutte le realtà che ancora non hanno preso posizione e a chiunque senta il dovere civico di contribuire al rilancio della città.

Il progetto che abbiamo presentato martedì non è un recinto chiuso, ma un cantiere aperto - dichiara Annarita del Sole. - Fondi ha bisogno di una visione coraggiosa e di un’amministrazione che sappia ascoltare. Per questo faccio appello a tutte le forze politiche, ai movimenti civici, al mondo dell'associazionismo culturale e sportivo e al prezioso universo del volontariato: unitevi a noi. Non cerchiamo solo adesioni, ma alleati per il futuro della nostra comunità.

L’obiettivo della coalizione a guida Del Sole è quello di creare una sintesi tra l’identità politica del centrodestra e la vitalità del tessuto sociale fondano. Il comunicato si rivolge in particolare a:

Forze Politiche e Liste Civiche: Per costruire un programma amministrativo solido che superi le vecchie logiche di contrapposizione in favore di una reale efficienza gestionale.

Associazionismo e Sport: Per rimettere al centro le persone, i giovani e la cultura, valorizzando chi ogni giorno opera concretamente sul campo.

Volontariato e Cittadinanza Attiva: Per dare voce a chi conosce le fragilità e le potenzialità della nostra città e desidera impegnarsi in prima persona.

La candidatura di Annarita del Sole rappresenta il punto di equilibrio perfetto tra la solidità di un supporto politico nazionale e la profonda conoscenza delle dinamiche locali. Convergere sulla sua figura significa rafforzare un’alternativa di governo seria, capace di intercettare fondi, gestire lo sviluppo del MOF, valorizzare il litorale e potenziare i servizi ai cittadini.

Non è il tempo dei personalismi, ma della responsabilità - conclude la candidata. - Chiunque ami Fondi e voglia vederla finalmente splendere come merita troverà in me un’interlocutrice attenta e pronta a dare spazio alle idee migliori. Costruiamo insieme la Fondi di domani.

La segreteria politica di Annarita del Sole resta disponibile nei prossimi giorni per incontri e tavoli di confronto con tutti i soggetti interessati a condividere questo percorso di rinnovamento.