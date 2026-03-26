La lista civica “Litorale e Sviluppo Fondano” sostiene il candidato sindaco Vincenzo Carnevale

La lista civica Litorale e Sviluppo Fondano conferma il proprio impegno e la propria responsabilità politica alle prossime elezioni amministrative della Città di Fondi.

A dichiararlo è il segretario Vittorio Iacovacci sottolineando come questa scelta rappresenti un atto di continuità, coerenza e rispetto nel percorso amministrativo intrapreso nell’ormai lontanissimo 1994.

La nostra lista – afferma Iacovacci – nasce da una storia lunga e radicata nel territorio, fatta di impegno civico, ascolto e concretezza. Anche in questa tornata elettorale abbiamo scelto di sostenere convintamente la coalizione di centrodestra nella persona di Vincenzo Carnevale, una figura che rappresenta perfettamente il nostro slogan “1994-2026…e la storia continua”: nel segno della continuità amministrativa ma con lo sguardo rivolto ad un futuro programmato con competenza e visione.

Nel corso delle precedenti elezioni amministrative, Litorale e Sviluppo Fondano ha avuto un ruolo determinante all’interno della coalizione di governo cittadino, esprimendo il sindaco Beniamino Maschietto, due consiglieri comunali e un assessore, e contribuendo in maniera significativa alla stabilità e ai risultati raggiunti dall’amministrazione.