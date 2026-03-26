Nella conferenza di sabato 28 marzo Fondi Vera presenta idee programmatiche e il Candidato Sindaco

Obiettivi, azioni concrete e visione per il territorio, coinvolgendo i Cittadini e le Associazioni, attraverso incontri in ogni quartiere: è quello che faremo dalla prossima settimana. Perché per noi la Partecipazione non è uno slogan. Ma prima vogliamo comunicare alla Città la nostra scelta, chi sarà il nostro Candidato alla carica di Sindaco - dichiara Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Con trasparenza e disponibilità al dialogo, per una Politica al servizio di tutte e tutti, nessuno escluso. Forti di soluzioni realistiche e ambiziose, per una programmazione chiara del futuro della Comunità, Sabato pomeriggio lanceremo alcuni dei nostri propositi in anteprima. E nelle settimane a seguire illustreremo nel dettaglio il Programma - aggiunge Tina Di Fazio, Portavoce del Movimento di Partecipazione Politica.

Fondi Vera è impegnata da sei anni in un’opera di coinvolgimento della Comunità che ha permesso al Movimento di ritagliarsi un ruolo ben definito nel panorama politico cittadino. Un’azione costante fatta di meeting, convegni tematici, manifestazioni pubbliche e gazebo in tutte le zone del territorio, dal centro alla periferia, petizioni, assemblee e attività che ne hanno caratterizzato la presenza e operosità. Un percorso che è stato arricchito dal lavoro portato avanti in Consiglio Comunale dal Capogruppo Francesco Ciccone.

Nella Conferenza di Sabato 28 Marzo alle ore 18,30 continueremo a presentare altre Candidate e Candidati al Consiglio Comunale e vi racconteremo alcune delle "cose" che vogliamo fare, ma soprattutto lanceremo ufficialmente la figura selezionata per l’impegnativo compito di Candidato alla carica di Sindaco in vista delle Elezioni Amministrative del prossimo Maggio - commenta Valentina Tuccinardi, Vice Presidente di Fondi Vera.