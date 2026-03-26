Riconoscimento simbolico a Massimiliano Altobelli per aver disarmato il minore in piazza De Gasperi

Al Sovrintendente capo Massimiliano Altobelli per aver disarmato, con coraggio e prontezza d'animo, un minorenne durante una brutale aggressione in pieno centro, per essersi distinto come cittadino esemplare e aver reso onore alla divisa anche fuori dal servizio.

Poco prima dellâ€™incontro che si Ã¨ tenuto questa mattina, a porte chiuse, per affrontare il caso dellâ€™accoltellamento in Piazza De Gasperi alla presenza del sindaco, dei dirigenti scolastici, delle garanti regionali e comunali, dei servizi sociali e delle assistenti sociali dellâ€™Ente, il primo cittadino Beniamino Maschietto e il vice Vincenzo Carnevale hanno ricevuto il sovrintendente capo Massimiliano Altobelli, in servizio presso l'ispettorato di "Palazzo Chigi", dispositivo di sicurezza del Presidente del Consiglio, per ringraziarlo, a nome della collettivitÃ , e conferirgli un riconoscimento simbolico.

Ãˆ stato infatti soltanto grazie alla presenza di un cittadino esemplare come Altobelli, se il gravissimo episodio di sabato sera in piazza De Gasperi non Ã¨ sconfinato in qualcosa di ben piÃ¹ grave.