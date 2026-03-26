L'opposizione chiede chiarezza sul Presidente del Collegio Revisori, Ivano Di Matteo, indagato per corruzione alla Camera di Commercio di Latina

Apprendiamo con grande preoccupazione che, nellâ€™ambito dellâ€™inchiesta sulla corruzione alla Camera di Commercio di Latina, risulta tra gli indagati anche Ivano Di Matteo, attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fondi.

Da tempo denunciamo unâ€™anomalia politica evidente: il ruolo di controllo affidato a una figura che non ha mai nascosto la propria vicinanza al centrodestra e a Forza Italia, cioÃ¨ alla stessa area politica che dovrebbe essere oggetto di quel controllo. Una situazione che, giÃ sul piano dellâ€™opportunitÃ , solleva piÃ¹ di una perplessitÃ â€” come se, in questa provincia, il senso stesso dellâ€™opportunitÃ istituzionale fosse ormai venuto meno.

Colpisce, tra lâ€™altro, che si tratti dello stesso Ivano Di Matteo che nel 2016 sollevava pubblicamente presunti conflitti di interesse perchÃ©, allâ€™interno del MOL, qualcuno aveva espresso sostegno allâ€™allora candidato sindaco Enrico Forte. Evidentemente, ciÃ² che ieri veniva denunciato con tanta solerzia oggi non merita la stessa attenzione, nemmeno quando riguarda ruoli ben piÃ¹ delicati e istituzionali.

Oggi perÃ² il quadro si aggrava ulteriormente. Non siamo piÃ¹ soltanto di fronte a una questione politica, ma a un fatto giudiziario serio, legato a ipotesi di reato gravi come la corruzione.

Ãˆ chiaro che in uno Stato garantista come il nostro vale la presunzione di innocenza e non saremo certo noi a esprimere giudizi sul piano giudiziario. Tuttavia, il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori Ã¨ troppo delicato per essere svolto in una situazione come questa, che rischia di compromettere la credibilitÃ e la serenitÃ dellâ€™azione amministrativa.

Riteniamo questa circostanza estremamente preoccupante e incompatibile con il ruolo delicato e fondamentale di garanzia che il Presidente del Collegio dei Revisori Ã¨ chiamato a svolgere.

Per questo chiediamo con forza al Comune di Fondi e agli organi competenti di fare immediata chiarezza su questa vicenda e di assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare la credibilitÃ e la trasparenza dellâ€™ente.

Le istituzioni devono essere al di sopra di ogni sospetto.

I consiglieri comunali di Fondi

Salvatore Venditti

Francesco Ciccone

Enesio Iudicone