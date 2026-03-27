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Il Movimento 5 stelle sostiene Salvatore Venditti candidato a sindaco

Comunicati Stampa
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 Il Movimento 5 Stelle di Fondi annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Salvatore Venditti, espressione del campo progressista.

Una scelta coerente con il percorso politico portato avanti a livello nazionale e territoriale, che nasce dalla volontÃ  di costruire unâ€™alternativa credibile, fatta di competenza, trasparenza e attenzione reale ai bisogni dei cittadini.

In un momento storico in cui la politica troppo spesso si allontana dalle persone, riteniamo fondamentale unire le forze per dare voce a chi non ne ha, per difendere i diritti e per costruire una cittÃ  piÃ¹ giusta, inclusiva e sostenibile.

Sosteniamo Salvatore Venditti perchÃ© crediamo possa rappresentare con serietÃ , coerenza e lealtÃ  i valori in cui ci riconosciamo, mettendo al centro i cittadini e non gli interessi di pochi.

Il nostro impegno sarÃ  quello di portare avanti battaglie concrete su:

  • trasparenza amministrativa
  • tutela dei servizi pubblici
  • sostegno alle famiglie
  • sviluppo sostenibile del territorio

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, informarsi e contribuire attivamente a questo progetto di cambiamento.

Fondi ha bisogno di una nuova visione. Insieme possiamo costruirla. 

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