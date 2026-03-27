Il Movimento 5 stelle sostiene Salvatore Venditti candidato a sindaco

Il Movimento 5 Stelle di Fondi annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Salvatore Venditti, espressione del campo progressista.



Una scelta coerente con il percorso politico portato avanti a livello nazionale e territoriale, che nasce dalla volontÃ di costruire unâ€™alternativa credibile, fatta di competenza, trasparenza e attenzione reale ai bisogni dei cittadini.



In un momento storico in cui la politica troppo spesso si allontana dalle persone, riteniamo fondamentale unire le forze per dare voce a chi non ne ha, per difendere i diritti e per costruire una cittÃ piÃ¹ giusta, inclusiva e sostenibile.



Sosteniamo Salvatore Venditti perchÃ© crediamo possa rappresentare con serietÃ , coerenza e lealtÃ i valori in cui ci riconosciamo, mettendo al centro i cittadini e non gli interessi di pochi.



Il nostro impegno sarÃ quello di portare avanti battaglie concrete su:

trasparenza amministrativa

tutela dei servizi pubblici

sostegno alle famiglie

sviluppo sostenibile del territorio

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, informarsi e contribuire attivamente a questo progetto di cambiamento.



Fondi ha bisogno di una nuova visione. Insieme possiamo costruirla.