Il Movimento 5 stelle sostiene Salvatore Venditti candidato a sindaco

Il Movimento 5 Stelle di Fondi annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Salvatore Venditti, espressione del campo progressista.
Una scelta coerente con il percorso politico portato avanti a livello nazionale e territoriale, che nasce dalla volontÃ di costruire unâ€™alternativa credibile, fatta di competenza, trasparenza e attenzione reale ai bisogni dei cittadini.
In un momento storico in cui la politica troppo spesso si allontana dalle persone, riteniamo fondamentale unire le forze per dare voce a chi non ne ha, per difendere i diritti e per costruire una cittÃ piÃ¹ giusta, inclusiva e sostenibile.
Sosteniamo Salvatore Venditti perchÃ© crediamo possa rappresentare con serietÃ , coerenza e lealtÃ i valori in cui ci riconosciamo, mettendo al centro i cittadini e non gli interessi di pochi.
Il nostro impegno sarÃ quello di portare avanti battaglie concrete su:
- trasparenza amministrativa
- tutela dei servizi pubblici
- sostegno alle famiglie
- sviluppo sostenibile del territorio
Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, informarsi e contribuire attivamente a questo progetto di cambiamento.
Fondi ha bisogno di una nuova visione. Insieme possiamo costruirla.