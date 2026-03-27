SarÃ  anticipato a sabato 4 aprile il mercato di Pasqua

Con apposita ordinanza sindacale, in vista di Pasqua Ã¨ stato anticipato a sabato 4 aprile il tradizionale mercato della domenica.

Il primo cittadino Beniamino Maschietto e l'assessore alle AttivitÃ Produttive Stefania Stravato, dato anche il riscontro positivo degli anni passati, hanno infatti accolto la richiesta pervenuta dall'Associazione nazionale ambulanti.

L'anticipazione delle attivitÃ mercatali â€“ commentano i due amministratori â€“ accontenta tutti: gli ambulanti che hanno la possibilitÃ di recuperare un giorno proficuo dal punto di vista degli affari e gli avventori che hanno la possibilitÃ di fare acquisti alla vigilia dell'attesa festivitÃ . Coloro che sono giÃ impegnati il sabato presso altri mercati avranno semplicemente l'opportunitÃ di scegliere. Gli orari, invece, resteranno invariati con chiusura dell'area mercatale alle ore 14:00.