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SarÃ  anticipato a sabato 4 aprile il mercato di Pasqua

Il sindaco accoglie la richiesta dellâ€™ANA e firma unâ€™apposita ordinanza

Comunicati Stampa
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Con apposita ordinanza sindacale, in vista di Pasqua Ã¨ stato anticipato a sabato 4 aprile il tradizionale mercato della domenica.

Il primo cittadino Beniamino Maschietto e l'assessore alle AttivitÃ  Produttive Stefania Stravato, dato anche il riscontro positivo degli anni passati, hanno infatti accolto la richiesta pervenuta dall'Associazione nazionale ambulanti.

L'anticipazione delle attivitÃ  mercatali â€“ commentano i due amministratori â€“ accontenta tutti: gli ambulanti che hanno la possibilitÃ  di recuperare un giorno proficuo dal punto di vista degli affari e gli avventori che hanno la possibilitÃ  di fare acquisti alla vigilia dell'attesa festivitÃ . Coloro che sono giÃ  impegnati il sabato presso altri mercati avranno semplicemente l'opportunitÃ  di scegliere. Gli orari, invece, resteranno invariati con chiusura dell'area mercatale alle ore 14:00.

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