Con lo slogan "Cambiamo Musica" al via la campagna elettorale di Salvatore Venditti

Tante voci, ma la piÃ¹ attesa era quella di Salvatore Venditti, il candidato sindaco del Campo Progressista che, dopo aver presentato i simboli delle liste in suo sostegno - quella di Alleanza Progressista che vede insieme Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre a quella del Movimento Cinque Stelle - ha accolto anche gli esponenti provinciali e locali dei partiti di riferimento.

A introdurre la serata e a moderare l'evento di venerdÃ¬ in piazza della LibertÃ a Fondi, la storica piazza del centrosinistra locale, il giÃ consigliere comunale Luigi de Luca. Poi, prima dell'intervento dei rappresentanti politici, la volta della societÃ civile. L'Anpi locale intervenuta con Daniele Vecchio e Silvia Cerqua dell'associazione Beatrice Aps.

Per il Movimento Cinque Stelle sono intervenuti il coordinatore locale Nino La Rocca, l'attivista e giÃ candidato sindaco Giuseppe Manzo e la coordinatrice provinciale Maria Grazia Ciolfi. Per il Partito Democratico, oltre al segretario provinciale Omar Sarubbo anche il consigliere regionale Salvatore La Penna, nonchÃ© la segretaria del circolo intercomunale dei Giovani Democratici Beatrice Proia e il segretario di Fondi Lorenzo Cervi. Per Alleanza Verdi-Sinistra la coordinatrice del circolo Sinistra Italiana dei monti Ausoni Gaia Pernarella e per Europa Verde il coordinatore regionale Filippo Treiani.

A conclusione degli interventi, la voce emozionata e appassionata di Salvatore Venditti che ha esordito dicendo: "Questa non Ã¨ soltanto una piazza. Questa, stasera, Ã¨ una risposta. Ãˆ la risposta a chi per anni ci ha raccontato che a Fondi non si puÃ² cambiare niente. Ãˆ la risposta a chi ci ha detto che tanto vince sempre lo stesso sistema. Ãˆ la risposta a chi ci ha insegnato a pensare che la politica sia una cosa per pochi. E invece no. Noi siamo qui per dire che lâ€™alternativa esiste. Ãˆ viva, ed Ã¨ qui".

Tra i primi punti elencati da Venditti della propria azione elettorale: una mobilitÃ sostenibile, piste ciclabili, una sicurezza urbana legata ad un costante confronto con le periferie e la territorialitÃ , ma anche lo slogan "Fondi cittÃ di tutti", su cui poggia un attenzione agli ultimi e a coloro che meritano l'abbattimento delle barriere architettoniche.



In un territorio dove spesso si litiga per dire chi Ã¨ piÃ¹ di destraâ€¦ - ha sottolineato Venditti nel suo intervento - noi rivendichiamo una cosa semplice: qualcuno deve pur stare dalla parte degli ultimi. E lo facciamo noi, popolo del centrosinistra.

Venditti ha anche precisato: