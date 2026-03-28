Con lo slogan "Cambiamo Musica" al via la campagna elettorale di Salvatore Venditti

Tante voci, ma la piÃ¹ attesa era quella di Salvatore Venditti, il candidato sindaco del Campo Progressista che, dopo aver presentato i simboli delle liste in suo sostegno - quella di Alleanza Progressista che vede insieme Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre a quella del Movimento Cinque Stelle - ha accolto anche gli esponenti provinciali e locali dei partiti di riferimento.
A introdurre la serata e a moderare l'evento di venerdÃ¬ in piazza della LibertÃ a Fondi, la storica piazza del centrosinistra locale, il giÃ consigliere comunale Luigi de Luca. Poi, prima dell'intervento dei rappresentanti politici, la volta della societÃ civile. L'Anpi locale intervenuta con Daniele Vecchio e Silvia Cerqua dell'associazione Beatrice Aps.
Per il Movimento Cinque Stelle sono intervenuti il coordinatore locale Nino La Rocca, l'attivista e giÃ candidato sindaco Giuseppe Manzo e la coordinatrice provinciale Maria Grazia Ciolfi. Per il Partito Democratico, oltre al segretario provinciale Omar Sarubbo anche il consigliere regionale Salvatore La Penna, nonchÃ© la segretaria del circolo intercomunale dei Giovani Democratici Beatrice Proia e il segretario di Fondi Lorenzo Cervi. Per Alleanza Verdi-Sinistra la coordinatrice del circolo Sinistra Italiana dei monti Ausoni Gaia Pernarella e per Europa Verde il coordinatore regionale Filippo Treiani.
A conclusione degli interventi, la voce emozionata e appassionata di Salvatore Venditti che ha esordito dicendo: "Questa non Ã¨ soltanto una piazza. Questa, stasera, Ã¨ una risposta. Ãˆ la risposta a chi per anni ci ha raccontato che a Fondi non si puÃ² cambiare niente. Ãˆ la risposta a chi ci ha detto che tanto vince sempre lo stesso sistema. Ãˆ la risposta a chi ci ha insegnato a pensare che la politica sia una cosa per pochi. E invece no. Noi siamo qui per dire che lâ€™alternativa esiste. Ãˆ viva, ed Ã¨ qui".
Tra i primi punti elencati da Venditti della propria azione elettorale: una mobilitÃ sostenibile, piste ciclabili, una sicurezza urbana legata ad un costante confronto con le periferie e la territorialitÃ , ma anche lo slogan "Fondi cittÃ di tutti", su cui poggia un attenzione agli ultimi e a coloro che meritano l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In un territorio dove spesso si litiga per dire chi Ã¨ piÃ¹ di destraâ€¦ - ha sottolineato Venditti nel suo intervento - noi rivendichiamo una cosa semplice: qualcuno deve pur stare dalla parte degli ultimi. E lo facciamo noi, popolo del centrosinistra.
Venditti ha anche precisato:
Abbiamo scelto questo slogan: Fondi, cambiamo musica. PerchÃ© ci siamo stancati di questo disco rotto. Ci siamo stancati delle stesse promesse. Degli stessi annunci. Degli stessi rituali. Degli stessi ritornelli. Ci siamo stancati di sentirci dire che va tutto bene. Ci siamo stancati di sentirci dire che non câ€™Ã¨ alternativa. Ci siamo stancati di sentirci dire che alla fine vincono sempre gli stessi. No. Non Ã¨ sempre cosÃ¬. PerchÃ© lâ€™alternativa oggi câ€™Ã¨. Ãˆ qui. Ãˆ nella piazza. Ãˆ nella dignitÃ di chi non si piega. Ãˆ nella testardaggine di chi continua a crederci. Ãˆ nella voglia di ridarci speranza.