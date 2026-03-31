L’avvocato Stefano Di Pietro scende in campo con FI alle prossime elezioni amministrative

Nato e cresciuto a Fondi, di professione avvocato, scrittore e poeta per passione, al primo impegno elettorale, affronta la sfida con grande entusiasmo e ferree convinzioni: Fondi ha bisogno di persone animate da valori autentici, determinazione e tanta buona volontà per costruire la crescita, lo sviluppo e il progresso della città.

L’identikit di Stefano Di Pietro, classe 1981, è quello di un uomo che si è fatto da solo, sacrificio dopo sacrificio, con costanza, impegno e serietà.

Ora credo sia giunto il momento giusto - commenta - di intraprendere una nuova sfida e coronare un sogno che coltivo sin da quando ero bambino: contribuire, con l’impegno politico, alla crescita della città mettendomi al servizio della collettività. Ho scelto di sostenere il candidato sindaco Vincenzo Carnevale perché ritengo che sia l’uomo giusto, per motivi anagrafici e di esperienza amministrativa, nel partito che rispecchia il mio orientamento politico, da sempre, anche al livello nazionale. In questa fase della mia vita – conclude – sento quasi il dovere di mettere a disposizione della comunità l’esperienza, l’attitudine all’ascolto e la capacità di risoluzione dei problemi maturate negli anni di professione legale.

Stefano Di Pietro, diplomato al liceo Classico Piero Gobetti di Fondi e laureato in Giurisprudenza con una tesi in diritto amministrativo presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 2006, è avvocato dal 2009. Dal 2010 ha avviato il proprio studio professionale attivo tra le province di Latina e Frosinone. Dal 2022 è divenuto avvocato cassazionista abilitato a patrocinare presso Giurisdizioni superiori. Sposato e padre di tre figli, coltiva svariati hobby come il collezionismo di frammenti d’arte e storia cittadina, la poesia e la coltivazione di prodotti ortofrutticoli in un giardino domestico.

È alla sua prima partecipazione diretta alle elezioni comunali ma, negli anni, si è interessato costantemente alla politica; è sempre stato impegnato nel sociale e nel mondo dell’associazionismo dando vita, appena maggiorenne, ad una piccola realtà socio-culturale denominata “Angae-Le Muse”, promotrice di molteplici iniziative culturali tra cui “Premio Letterario Città di Fondi”, la mostra poetico-pittorica “I colori della Poesia”, il foglio di informazione culturale “Le Muse” e la “Festa del Libro” con il coinvolgimento di giovani e artisti locali. Negli anni ha vinto numerosi premi letterari, in tutta Italia, sia come poeta che come narratore. Nel 2023 ha acquisito la qualifica di sommelier. Nel 2024 ha fondato il Milan Club Fondi “Franco Baresi” divenendone segretario e responsabile della comunicazione.