Si partirà il 7 aprile per il "Gran Tour della Contessa" in 500 storica

Il Club “Fondi in 500” quest’anno ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Fondi, il “Gran Tour della Contessa”. Il gruppo di utilitarie storiche partirà il 7 aprile per raggiungere Sabbioneta e Mantova. Dopo le passate esperienze (Dachau 2023, Tour della Sicilia 2024 e il Tour da Fondi al Mare del nord 2025) in occasione dei 500 anni del matrimonio (1526 – 2026) tra la bellissima Giulia Gonzaga, figlia di Ludovico Gonzaga signore di Gazzuolo, Sabbioneta e Viadana, e Vespasiano Colonna, Conte di Fondi e Duca di Traetto, l’organizzazione ha optato per un tour storico alla riscoperta delle radici della contessa.

Il Club sarà pertanto promotore di questa anticonvenzionale rievocazione storica e del “patto d’amicizia” tra i Comuni di Fondi e Sabbioneta. Saranno ben 13 gli equipaggi in Fiat 500 storica che parteciperanno all’iniziativa, inoltre il tutto sarà trasmesso quotidianamente in diretta, tramite l’emittente fondana Radio Antenna Musica 92.2 sui canali social.