Subaffitta lâ€™abitazione a cittadine straniere: donna denunciata per sfruttamento della prostituzione

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio, al termine di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertÃ , una donna di 28 anni, residente a Fondi, ritenuta responsabile del reato di sfruttamento della prostituzione.

In particolare, i militari dellâ€™Arma, a seguito di specifici controlli effettuati presso unâ€™abitazione del luogo, hanno accertato che lâ€™indagata aveva concesso in subaffitto, per la durata di quattro giorni, lâ€™unitÃ abitativa di cui risultava locataria, a tre cittadine di nazionalitÃ colombiana, regolarmente presenti sul territorio nazionale e dedite al meretricio, percependo la somma di 500 euro, da lei richiesta.

Nel medesimo contesto, alla 28enne Ã¨ stata altresÃ¬ elevata la sanzione amministrativa di 1.000 euro per aver omesso di comunicare allâ€™AutoritÃ di Pubblica Sicurezza lâ€™ospitalitÃ delle cittadine straniere, come previsto dalla normativa vigente.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per lâ€™indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dellâ€™art. 27 della Costituzione.