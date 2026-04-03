Azione sulla conferenza di fine mandato dell'amministrazione Maschietto

Siamo giunti a fine mandato elettorale a Fondi, ed Ã¨ il momento di mettere a bilancio le attivitÃ dellâ€™amministrazione Maschietto. La stessa amministrazione lo ha fatto in un comunicato di qualche giorno fa, ora tocca a noi di Azione provare a fare lo stesso.

Lâ€™amministrazione Maschietto si poneva in condizione di continuitÃ con la giunta De Meo e ha rispettato questo assunto. Non a caso si Ã¨ rifiutata di recedere dallâ€™atto della precedente amministrazione che disponeva la creazione di un forno crematorio mediante project financing per la cremazione di 5000 corpi lâ€™anno.

Ha mantenuto, nel senso che non ha mai fatto nessun intervento, sulla rete stradale. Ci troviamo strade dissestate e penali salate da pagare per le innumerevoli cause richieste dai cittadini a causa dei danni alle vetture per le buche mai riparate.

Questa amministrazione Ã¨ riuscita a mantenere un cantiere aperto per tutta la durata della consiliatura (6 anni), la scuola materna Maria Pia di Savoia (chissÃ quando avremo il piacere di vederlo ultimato), nel frattempo i cittadini di Fondi hanno perso uno dei pochi spazi verdi del centro della cittÃ .

Ha mantenuto il contratto con lâ€™attuale gestione della raccolta rifiuti, al punto che ha prorogato la durata ben due volte (speriamo che non ce ne sia una terza), non riuscendo a effettuare il bando.

Sono riusciti a non riparare il ponte di Colle Troiano, nonostante la Regione avesse disposto i fondi sei anni fa, riuscendo ora nellâ€™impresa di ripartire da capo ricostruendo tutto il ponte.

Indubbiamente si Ã¨ riusciti a prendere la Bandiera Blu. Mancava solo Fondi tra i comuni costieri della provincia di Latina, vuoi che ce ne priviamo? Magari manca la percezione da parte dei villeggianti, perchÃ© il lido di Fondi si chiama cosÃ¬; forse per questo abbiamo un costante calo degli introiti della tassa di soggiorno, che dovrebbe invece essere il carburante delle attivitÃ di promozione turistica.

Câ€™Ã¨ un nuovo parquet al palazzetto, perÃ² dâ€™estate ci piove dentro. Il campo della Madonna degli Angeli Ã¨ stato ammodernato; bene, speriamo che cosÃ¬ Fondi Cricket club possa finalmente avere un posto per allenarsi e soprattutto ospitare le partite casalinghe.

Ci piacerebbe inoltre sapere se le 200 telecamere sparse per la cittÃ abbiano un sistema di registrazione, cosÃ¬ finalmente potremo individuare gli incivili che buttano lâ€™immondizia per le strade, oppure i violenti che vanno in giro accoltellandosi tra loro, con grave rischio per i cittadini.

Decisamente non un bel bilancio per i cittadini di Fondi. Sicuramente câ€™Ã¨ bisogno di un drastico cambiamento, noi di Fondi in Azione ci siamo e daremo il nostro contributo.