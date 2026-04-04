Causava incidente mentre guidava sotto l'effetto di sostanze alcoliche, carabinieri denunciano 51enne

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Lenola hanno deferito, in stato di libertÃ , un uomo di 51 anni residente in Irlanda, giÃ noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di guida sotto lâ€™influenza di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, lâ€™indagato, verso la fine del mese di marzo scorso, mentre era alla guida della propria autovettura con direzione di marcia Lenola-Fondi, ha invaso, in curva lâ€™opposto senso di marcia collidendo frontalmente con unâ€™altra autovettura che stava sopraggiungendo.

In tale circostanza, i Carabinieri, nel procedere ai rilievi del caso, hanno sottoposto lâ€™uomo ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria. Gli esiti delle analisi di laboratorio, recentemente pervenuti, hanno evidenziato come il 51enne, al momento dellâ€™incidente, avesse condotto il proprio veicolo sotto lâ€™effetto di sostanze alcoliche.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per lâ€™indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dellâ€™art. 27 della Costituzione.