Cervi candidato al Consiglio comunale: perché la città ha bisogno di una nuova speranza

Lorenzo Cervi, 23 anni, Segretario del Partito Democratico di Fondi, annuncia la sua candidatura al Consiglio Comunale di Fondi per le amministrative di questo 24 e 25 maggio.

Nella lista “Fondi Progressista”, lista unitaria del Partito Democratico di Fondi e Sinistra Italiana di Fondi, a sostegno del candidato sindaco Salvatore Venditti.

Mi candido perché voglio restare e cambiarla la nostra città - dichiara Cervi. - Fondi non è solo il luogo in cui abitiamo: è la nostra casa, il nostro domani.

“Fondi Progressista” è una lista unitaria che unisce energie e visioni diverse, con l’obiettivo di costruire una città più libera, giusta e moderna. Il progetto nasce dalla volontà di offrire una reale alternativa politica, capace di rimettere al centro le persone, i diritti e le opportunità.

Al centro del programma vi sono lo sviluppo del territorio, maggiori opportunità per i giovani, sicurezza e inclusione sociale.

Vogliamo una Fondi che non lasci indietro nessuno – prosegue Cervi – una città che valorizzi le sue energie migliori e che torni a credere in se stessa.

La candidatura si inserisce in un contesto di forte discontinuità con il passato.

Dopo anni di immobilismo e di una politica chiusa in se stessa, al servizio di pochi e per pochi, è arrivato il momento di voltare pagina. Fondi merita di meglio: merita crescita vera, progresso sociale, culturale ed economico.

Cervi sottolinea i valori alla base del suo impegno:

Crediamo nel diritto a restare, creando le condizioni per costruire il proprio futuro qui; in una città della cura, attenta alle persone e alla comunità; e in una Fondi libera, dove idee e progetti possano finalmente realizzarsi.

Il messaggio è chiaro:

Oltre il fango e l’abbandono, Fondi può ritrovare orgoglio, speranza e dignità. L’alternativa esiste. Il cambiamento comincia adesso, per questo Resto e la Cambio.

Lorenzo Cervi,

Segretario del Partito Democratico di Fondi

e Candidato al Consiglio Comunale di Fondi