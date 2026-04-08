Dal 10 al 12 aprile torna Libridamare a Fondi con “Parole, suoni e visioni dell’Appia”

“Libridamare a Fondi” si appresta a riapprodare sulla terraferma con “Parole, suoni e visioni dell’Appia”: un intenso viaggio culturale per celebrare e riscoprire la Regina Viarum, ma non solo. Dal 10 al 12 aprile, la manifestazione firmata dal direttore artistico Giorgio Anastasio offre sei eventi gratuiti fatti di letteratura, racconti, happening poetici, musica, cinema ed escursioni.

La giornata inaugurale si terrà interamente nella Sala Lizzani del complesso conventuale di San Domenico, nel centro storico di Fondi. Dalle 18 di venerdì Luigi Panella presenterà il suo libro “L’angelo dell’Apocalisse. Il mistero della morte di Tommaso d’Aquino” (Rizzoli), un evento moderato da Raniero De Filippis.

Alle 20.30 seguirà la proiezione del film-documentario “Medma non si piega. La storia sommersa di Peppe Valarioti contro la ‘ndrangheta” (Ugly Films). Il regista Gianluca Palma sarà affiancato da Amalia Giordano, giornalista e componente dell’Anpi provinciale di Reggio Calabria. Modererà Daniele Vecchio, della sezione Anpi di Fondi.

Sabato la seconda giornata della rassegna si aprirà con le letture di “Storie a passo lento”, una trasferta ai piedi della storica Portella di Monte San Biagio, al chilometro 112 della statale Appia. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che si incamminò sulla Regina Viarum di ritorno dalla Terrasanta, Serina Stamegna darà voce ad alcuni scritti del Poverello d’Assisi dedicati alla cura del Creato e alla pace.

Dalle 18, si tornerà nella Sala Lizzani per la presentazione del libro “La mia Appia… la vostra!” (Edizioni Efesto). Nel corso di un incontro moderato dal direttore artistico Anastasio, l’autore Renato Stefanelli condividerà il diario di viaggio della grande impresa di cui è stato protagonista: partito da Roma, è giunto a Brindisi ripercorrendo il tragitto dell’antica Appia a piedi e in solitaria.

Domenica l’ultima giornata partirà con un’altra breve trasferta, una suggestiva passeggiata storico-letteraria sulle colline tra Fondi, Lenola e Vallecorsa. L’appuntamento è alle 9 in località Quercia del Monaco, lungo la strada regionale 637 Lenola-Vallecorsa, per poi immergersi nella natura ed essere guidati dall’associazione Onorato II Caetani alla scoperta delle rovine del villaggio medievale di Acquaviva.

Per l’ultimo evento in programma si tornerà al punto di partenza, la Sala Lizzani, dove dalle 18 andrà in scena “Esercizi di poesia meridiana”, una jam session di... versi. Accompagnati dalle musiche di Gino Di Fazio, i poeti Silvio Mignano e Simone Di Biasio offriranno una lettura vivace e animata di testi propri e altrui, lasciando spazio all’improvvisazione e al dialogo con gli spettatori. Un pubblico che potrà anche diventare protagonista: la partecipazione è aperta a chiunque voglia presentare una poesia a cui è particolarmente legato.

Patrocinata da Via Appia - Regina Viarum, Provincia di Latina, Comune di Fondi e Parco Ausoni, Libridamare a Fondi è una manifestazione organizzata dalle associazioni Lazio Nuovo Ets, Posidonia e IfoRD - Innovation for Rural Development con il sostegno di Investimenti Sostenibili, Aria Tacabanda Clima, Terra Solare, Lido Grotta dei Delfini, Spin Lazio, Ristorante pizzeria Staglio e Olio, Porto di Sperlonga e Hotel del Conte.

Per informazioni:

3286040638

associazionepodisonia@gmail.com

www.libridamare.eu.