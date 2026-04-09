Sostenuto da Lega e lista civica Il Giardino degli Aranci Antonino De Parolis si presenta candidato a sindaco

Questa mattina giovedì 9 aprile presso la propria sede del comitato elettorale a Fondi è stato presentato il candidato a sindaco Antonino De Parolis, sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci. Presente il candidato a sindaco, il consigliere comunale Onorato Di Manno e l’onorevole Giovanna Miele, capogruppo della Lega in Commissione cultura e istruzione presso la Camera dei Deputati.

Ricordiamo che a Fondi si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale il 24 e 25 maggio prossimi.

Di Manno, consigliere comunale di lungo corso, ha aperto la presentazione del candidato a sindaco, in quanto è lui che spinto De Parolis a questa scelta, grazie al forte vincolo familiare che lega i due.

Qualcuno mi chiederà perché dopo essere partiti con una lista civica oggi ci presentiamo con a fianco un partito nazionale – ha dichiarato De Parolis. - Presto detto: per noi la Lega non è solo un valore aggiunto, quando si incontrano persone di valore è facile anche condividere punti del programma e obiettivi da raggiungere per il bene del territorio e della comunità. È vero che correndo da soli si potrebbe correre più veloci ma è altrettanto veritiero che correndo insieme si arriva davvero lontano. E le persone della Lega sono uomini e donne di valore che sono pronti a fare il bene di Fondi.

Maggiore sicurezza cittadina in centro e periferie, potenziamento dell’asse viario e stradale, destagionalizzazione turistica, valorizzazione del comparto agricolo con un occhio di riguardo al Mof e ai prodotti d’eccellenza, recupero del decoro urbano nel centro storico con progetti di integrazione sociale: questi i punti toccati velocemente di un programma che verrà depositato insieme alla chiusura delle liste dei candidati nei prossimi giorni.