L'11 e il 12 i primi appuntamenti della campagna con cui il Candidato Venditti gira centro e periferie

Inizia la campagna "Strada per Strada". Sabato e domenica saremo in piazza per ascoltare, per fare in modo che tutti i cittadini possano contribuire, proporre, costruire insieme a noi l'alternativa amministrativa a questa cittÃ .
Per troppo tempo, infatti, le decisioni sono state prese per pochi. Noi vogliamo cambiare metodo: un modello di cittÃ si costruisce insieme ai cittadini.
Ecco la prima parte di questo cammino che sabato 11 aprile alle ore 17.00 vedrÃ il candidato sindaco Salvatore Venditti e diversi candidati consiglieri nel centro storico della cittÃ .
Domenica 12 aprile alle 17.00, si replica in zona Capratica.
E sono solo i primi due appuntamenti di una campagna che Ã¨ pronta a cambiare i paradigmi dei modi di fare politica.
Restate sintonizzati, noi siamo pronti: #CambiamoMusica