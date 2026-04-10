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L'11 e il 12 i primi appuntamenti della campagna con cui il Candidato Venditti gira centro e periferie

La Redazione
Comunicati Stampa
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Inizia la campagna "Strada per Strada". Sabato e domenica saremo in piazza per ascoltare, per fare in modo che tutti i cittadini possano contribuire, proporre, costruire insieme a noi l'alternativa amministrativa a questa cittÃ .

Per troppo tempo, infatti, le decisioni sono state prese per pochi. Noi vogliamo cambiare metodo: un modello di cittÃ  si costruisce insieme ai cittadini.

Ecco la prima parte di questo cammino che sabato 11 aprile alle ore 17.00 vedrÃ  il candidato sindaco Salvatore Venditti e diversi candidati consiglieri nel centro storico della cittÃ .

Domenica 12 aprile alle 17.00, si replica in zona Capratica.

E sono solo i primi due appuntamenti di una campagna che Ã¨ pronta a cambiare i paradigmi dei modi di fare politica.

Restate sintonizzati, noi siamo pronti: #CambiamoMusica

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