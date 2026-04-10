Sperlonga: all'Antico Caffè Trani torna a vivere l’albero simbolo della piazzetta con una storia di memoria, identità e rinascita

All’Antico Caffè Trani, nel cuore della piazzetta storica di Sperlonga, c’è una presenza che per oltre cinquant’anni ha rappresentato molto più di un elemento naturale.

Negli anni ’70, il Comune di Sperlonga piantò un albero destinato, col passare del tempo, a diventare il simbolo identificativo di questo luogo. Cresciuto insieme alla piazza, è entrato a far parte integrante dell’identità visiva e del logo del locale, trasformandosi in un punto di riferimento per intere generazioni.

Sotto le sue fronde si sono incontrate migliaia di storie: colazioni, pranzi, aperitivi, cene e serate danzanti. Volti noti e meno noti, clienti affezionati da decenni, turisti e cittadini hanno condiviso momenti di vita quotidiana e straordinaria, rendendo quell’albero testimone silenzioso di un patrimonio umano e culturale unico.

La sua immagine ha attraversato anche il mondo dello spettacolo, comparendo nel videoclip di Jermaine Jackson e in numerosi film e fiction, contribuendo a rendere iconica non solo la location dell’Antico Caffè Trani, ma l’intera piazzetta storica, spesso paragonata — per fascino e atmosfera — a quelle più celebri del Mediterraneo.

Durante la scorsa estate, tuttavia, senza motivazioni pienamente definite, l’albero si è seccato fino a spegnersi definitivamente. Un evento che ha colpito profondamente la comunità e tutti coloro che in quel simbolo riconoscevano una presenza familiare e rassicurante.

La risposta non si è fatta attendere. La situazione è stata prontamente segnalata al Comune di Sperlonga dagli attuali gestori, Laura e Paolo. Grazie all’intervento degli uffici comunali preposti, tra passaggi burocratici e accertamenti tecnici, il 9 aprile 2026 si è giunti a un momento atteso: la piantumazione di un nuovo albero, restituendo così al centro storico uno dei suoi simboli più riconoscibili e cari alla comunità.

Attorno a questo simbolo continua a vivere l’Antico Caffè Trani, recentemente riconosciuto dalla Regione come attività storica del Lazio e oggi guidato da Laura e Paolo, quarta generazione della famiglia, che proprio quest’anno celebrano i 20 anni di gestione. Un luogo noto anche per le sue colazioni, apprezzate per qualità e autenticità, e per la cucina, capace di coniugare tradizione e creatività.

A completare questa realtà, negli ultimi anni, si è aggiunta l’enoteca “Da Paolo”, divenuta un nuovo punto di riferimento per la convivialità nella piazzetta.

Ma oggi, più di ogni altra cosa, è l’albero a parlare.

Un nuovo inizio che non cancella la memoria, ma la rinnova. Un simbolo che torna a vivere, restituendo alla piazzetta e a tutta Sperlonga una delle sue certezze più profonde.