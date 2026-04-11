L'on Miele nomina Biagio de Parolis nuovo commissario della Lega in cittÃ 

Ãˆ Biagio de Parolis il nuovo commissario della Lega a Fondi. Trentasette anni, dottore in Giurisprudenza, naturopata professionista, docente sommelier ed esperto di enogastronomia.

Biagio Ã¨ la persona piÃ¹ indicata non solo per traghettare la Lega a Fondi durante questa tornata elettorale, ma possiede lâ€™identikit per essere un punto fermo rispetto alla nostra buona azione e alla voglia di unire persone valide, buona volontÃ e capaci di trasformare i territori, migliorarli e renderli piÃ¹ fruibili alla cittadinanza, ai turisti e agli immigrati, creando un autentico modello sociale - ha dichiarato lâ€™on. Giovanna Miele , capogruppo della Lega alla Commissione cultura e istruzione della Camera dei Deputati.

Accetto con orgoglio e grande senso di responsabilitÃ questa nomina, non Ã¨ un titolo ma un impegno concreto verso Fondi e i cittadini, mi metto al servizio del territorio con lâ€™entusiasmo, la determinazione e la concretezza che mi contraddistinguono â€“ ha detto Biagio De Parolis. - Credo nella politica fatta di azioni concrete e sono lontano da quella formata da parole vuote, sono sempre stato per una politica che ascolta la gente, che scende in strada, che conosce i problemi reali delle famiglie. Spesso abbiamo assistito a promesse lanciate e non mantenute, io mi impegnerÃ² affinchÃ© le promesse vengano trasformate in risultati. Fondi Ã¨ una cittÃ unica, ha mare e lago, la piana fertile e le colline, la campagna e un centro storico che Ã¨ un patrimonio culturale a cielo aperto, eppure sembra sempre che Fondi non riesca ad esprimere tutto il suo potenziale. Fondi merita delle strade sicure, servizi a misura di famiglie, un lago pulito e fruibile, opportunitÃ continue per i giovani, una cittÃ dove lâ€™integrazione diventi un modello dâ€™eccellenza come eccellente Ã¨ il nostro Mof.