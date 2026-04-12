VenerdÃ¬ 17 Evento speciale con la partecipazione dell'Europarlamentare Carolina Morace

Il prossimo 17 aprile, alle ore 18:00 in Piazza Duomo a Fondi, la cittÃ diventa luogo di incontro, ascolto e partecipazione attiva per tutto il mondo dellâ€™associazionismo e per tutti i nostri concittadini.

Ospite dâ€™eccezione sarÃ Carolina Morace, Europarlamentare del M5S, icona dello sport italiano e da sempre in prima linea per i diritti civili, che porterÃ la sua esperienza e la sua visione su sport, inclusione e pari opportunitÃ e la sua esperienza in Europa.

Lâ€™iniziativa Ã¨ rivolta a tutte le associazioni, societÃ sportive, realtÃ sociali, culturali e del volontariato, cuore pulsante del nostro territorio. A chi ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, costruisce comunitÃ , crea opportunitÃ , sostiene le fragilitÃ e tiene vivo il tessuto sociale della nostra cittÃ .

A tutti i cittadini che vorranno confrontarsi e rappresentare istanze del nostro territorio. Questo non sarÃ un semplice evento, ma un momento vero di confronto e ascolto.

Vogliamo dare spazio alle vostre esperienze, alle difficoltÃ che affrontate e soprattutto alle idee che possono migliorare la nostra comunitÃ . Ogni associazione e/o realtÃ presente avrÃ la possibilitÃ di intervenire, prendere parola, condividere osservazioni e proposte e consegnare un documento scritto.

Le vostre istanze non resteranno parole: saranno raccolte e trasformate in impegni concreti, parte di un percorso piÃ¹ ampio che sta coinvolgendo realtÃ associative da tutta Italia.

PerchÃ© crediamo che la politica debba partire dal basso, dallâ€™ascolto di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per gli altri. Questo Ã¨ il vostro momento.

Il momento di far sentire la vostra voce, di costruire insieme risposte reali, di essere protagonisti del cambiamento.

Fondi ha bisogno dellâ€™energia, delle idee e del coraggio del suo mondo associativo.

Vi aspettiamo, per costruire insieme una cittÃ piÃ¹ giusta, inclusiva e partecipata