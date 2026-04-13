Il DJ fondano Erasmo Giuliano, in arte DJ Eryx, conquista il Portogallo

GiovedÃ¬ scorso ha incantato migliaia di giovani studenti con la sua musica, Dj Eryx, protagonista della Settimana Accademica della CovilhÃ£ uno dei principali festival universitari del Portogallo.

Non solo un evento per studenti, perÃ², perchÃ© l'appuntamento presso il PavilhÃ£o da ANIL si Ã¨ confermato un momento di riferimento per la scena musicale giovanile europea. NonchÃ© il primo palazzetto per Dj Eryx, all'anagrafe Erasmo Giuliano.

L'artista italiano, emergente anche nel panorama internazionale, ha contribuito con la sua musica tra elettronica, urban e club music, a creare unâ€™atmosfera notturna facendo letteralmente ballare per tutta la notte sia gli studenti che i giovani venuti da gran parte d'Europa per il festival e, in particolar modo, dal Portogallo e dalla penisola iberica.

Attesa, adesso, per scoprire le nuove sfide e avventure del musicista italiano originario di Fondi (LT) che, dopo essere stato dj resident ai Caraibi, questa estate punta a far ballare tutta la Sardegna e non solo, con i suoi remix e soprattutto con i nuovi singoli in uscita.