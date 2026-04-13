Aperto il Comitato Elettorale nel cuore del Centro Storico per Ciccone: “Fondi riparta da qui”

Una bellissima mattinata quella di ieri per la neonata Lista, lungo Corso Appio Claudio. A due passi da Piazza della Repubblica ha aperto, infatti, i battenti il Comitato Elettorale a sostegno di Francesco Ciccone Sindaco.

“Tanta gente. Tanta emozione. Tanto affetto attorno a noi” commenta Francesco Ciccone, che intervenuto dopo i saluti della Portavoce di Fondi Vera Tina Di Fazio e di Paolo De Bonis a nome di Fondi in Azione, ha lanciato alcune proposte importanti circa il Centro Storico e ribadito preziosi risultati che, seppure dai banchi dell’Opposizione, il Movimento è riuscito a raggiungere nel corso di questi anni.

Ringrazio infinitamente Paolo de Bonis, Mariopio Di Veglia e Arcangelo Palmacci per aver spiegato le motivazioni per cui Fondi in Azione ha scelto di sostenere con forza il Progetto di Fondi Vera e la mia Candidatura a Sindaco - ha aggiunto Ciccone. - Ma stamattina celebriamo anche la nascita di un Gruppo che ha già le idee chiare e soprattutto si distinguerà con una serie di attività e progettualità che caratterizzeranno il Programma Elettorale della Coalizione, parlando in particolare di Sicurezza e del prendersi Cura di Fondi.

Fondi può e deve ripartire da qui. Dalla sua storia, dalle sue tradizioni, dalle sue botteghe artigiane. Che dobbiamo aiutare non solo a sopravvivere ma a crescere e moltiplicarsi. Dal suo Corso, che da strada dello shopping negli ultimi anni si è trasformata in passeggiata desolante, tra serrande abbassate, incuria, arredo urbano lasciato all’impegno di singoli e Associazioni. Per questo motivo una delle nostre sfide più ambiziose è quella di mettere in condizione il nostro Centro Storico di vedersi riconosciuto il titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, per via della sua particolarità e del suo grandissimo potenziale.