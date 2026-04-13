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Aperto il Comitato Elettorale nel cuore del Centro Storico per Ciccone: “Fondi riparta da qui”

Comunicati Stampa
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Una bellissima mattinata quella di ieri per la neonata Lista, lungo Corso Appio Claudio. A due passi da Piazza della Repubblica ha aperto, infatti, i battenti il Comitato Elettorale a sostegno di Francesco Ciccone Sindaco. 

“Tanta gente. Tanta emozione. Tanto affetto attorno a noi” commenta Francesco Ciccone, che intervenuto dopo i saluti della Portavoce di Fondi Vera Tina Di Fazio e di Paolo De Bonis a nome di Fondi in Azione, ha lanciato alcune proposte importanti circa il Centro Storico e ribadito preziosi risultati che, seppure dai banchi dell’Opposizione, il Movimento è riuscito a raggiungere nel corso di questi anni.

Ringrazio infinitamente Paolo de BonisMariopio Di VegliaArcangelo Palmacci per aver spiegato le motivazioni per cui Fondi in Azione ha scelto di sostenere con forza il Progetto di Fondi Vera e la mia Candidatura a Sindaco - ha aggiunto Ciccone. - Ma stamattina celebriamo anche la nascita di un Gruppo che ha già le idee chiare e soprattutto si distinguerà con una serie di attività e progettualità che caratterizzeranno il Programma Elettorale della Coalizione, parlando in particolare di Sicurezza e del prendersi Cura di Fondi.

Fondi può e deve ripartire da qui. Dalla sua storia, dalle sue tradizioni, dalle sue botteghe artigiane. Che dobbiamo aiutare non solo a sopravvivere ma a crescere e moltiplicarsi. Dal suo Corso, che da strada dello shopping negli ultimi anni si è trasformata in passeggiata desolante, tra serrande abbassate, incuria, arredo urbano lasciato all’impegno di singoli e Associazioni. Per questo motivo una delle nostre sfide più ambiziose è quella di mettere in condizione il nostro Centro Storico di vedersi riconosciuto il titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, per via della sua particolarità e del suo grandissimo potenziale.

Proprio nel concetto e nella necessità di prendersi cura di questo luogo troviamo il minimo comune denominatore con altre realtà, ed è questa la sintesi migliore anche per lanciare un appello a chi ancora ci sta guardando dall’esterno e non ha compreso che è il momento giusto per fare un passo avanti - conclude Ciccone, che già durante il suo intervento di ieri mattina ha preannunciato prossime iniziative al Campo Boario, in Via Pietragrossa e nel popoloso Quartiere Portone della Corte durante la settimana.

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